Guatemala lo celebra: Olger Escobar necesitó sólo tres palabras para sentenciar a Panamá y El Salvador camino al Mundial 2026

Guatemala está a dos partidos de hacer historia. Necesita ganar ante su gente en estas Eliminatorias al Mundial 2026 para clasificarse por primera vez a una gran cita. Los futbolistas darán todo para que eso suceda y la afición pueda celebrarlo.

La Bicolor ocupa el tercer lugar del Grupo A, mismo que tiene a Surinam como el líder y a Panamá como el escolta. En el último puesto del cuarteto, sin depender de si mismo, se encuentra el equipo de El Salvador. Todos tienen oportunidades.

Olger Escobar, joven figura de la plantilla comandada por Luis Fernando Tena, no dudó a la hora de sentenciar la suerte de panameños y salvadoreños. Sabe que la chance de “volver siendo mundialista” se encuentra a dos victorias de distancia.

Olger Escobar ilusiona a los chapines en las Eliminatorias al Mundial 2026

“Antes de salir de mi casa, en Boston, salí de mi casa y pensé que puedo volver siendo mundialista… Dije que, en Dios primero, se puede lograr. Van a ser 180 minutos en los que nos tenemos que jugar la vida. La gente chapina es así, y siempre va a estar apoyándonos. Tenemos que hacerlo por ellos”, comentó.

“El amor hacia nosotros siempre va a ser así. Escuchamos que ellos están afuera desde hace cuatro días, es increíble. Dan ganas de querer jugar ya, para ganar los partidos y poder darles la alegría a toda esa gente que estaba esperando allá fuera. Siempre nos apoyan. Saben que estamos a dos partidos de clasificarnos”, dijo.

“Todos están felices por mí y esperan que clasifiquemos. Si es que me toca en un partido, voy a darlo todo. Vengo a jugar, si juego. Si no juego, todo bien y voy a seguir trabajando. Mi papá y mi mamá están positivos a toda hora, eso me da todos los ánimos. Eso me ayuda para venir aquí y poder aportar lo mejor”, contó.

¿Cuándo juega Guatemala por las Eliminatorias al Mundial?

Guatemala cerrará su participación en la actual tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. Lo hará con dos partidos. El primero será ante Panamá el día 13 de noviembre, mientras que el segundo se jugará con Surinam el 18 del mismo mes. Ambos enfrentamientos tendrán lugar en el Estadio Manuel Felipe Carrera.