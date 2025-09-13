“No me gustó”: Luis Fernando Tena recibe la sentencia que nadie esperaba y que pone en alerta a la Selección de Guatemala

La Selección Nacional de Guatemala cerró su primera doble jornada de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf con un balance de una derrota contra El Salvador y un empate frente a Panamá, resultados que la dejan con un punto en el Grupo A. En entrevista con Guatefutbol.com, el presidente de la FEDEFUT, Gerardo Paiz, analizó lo ocurrido y lanzó un mensaje de confianza hacia el futuro inmediato.

“Contra El Salvador no me gustó definitivamente, creo que en casa no podemos perder puntos. Me hubiera gustado poder ganarle a Panamá, tuvimos opciones pero no se dio”, señaló el directivo, mostrando su inconformidad con el arranque del combinado nacional en esta fase decisiva rumbo a United 2026.

El dirigente también reconoció que el duelo más exigente era el de visita ante los canaleros, por lo que rescatar un empate fue positivo. “Creo que el partido más complicado era el de Panamá de visita, y por lo menos sacamos un punto, pero si me hubiera gustado compensar lo que pasó en San Salvador. Nosotros les hicimos ver la importancia de los partidos, creo que hubo más seriedad”, afirmó.

Gerardo Paiz es optimista con la Selección de Guatemala

Pese a ocupar el último lugar del grupo, Paiz considera que aún hay margen para pelear la clasificación. “Considero que sí hay posibilidades. Si Guatemala juega como lo hizo contra Panamá y seguimos con esa actitud, hay muchas opciones. No hay que ver de menos a los rivales. Todos los que estamos en esta ronda estamos haciendo nuestra lucha”, recalcó.

Actualmente, Surinam es líder del Grupo A gracias a una victoria y un empate, sorprendiendo a más de uno en el arranque del certamen. Mientras tanto, Guatemala deberá recomponer el camino para no quedar rezagada en la tabla.

La Azul y Blanco volverá a la acción en la Fecha FIFA de octubre, cuando visite a Surinam y luego a El Salvador, dos partidos que serán claves para mantener viva la ilusión de clasificar por primera vez a un Mundial.