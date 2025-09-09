La Selección de Guatemala de Luis Fernando Tena atraviesa un inicio complicado en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, ya que todavía no ha logrado sumar su primera victoria tras dos presentaciones.

En su debut cayeron en casa 0-1 frente a El Salvador y en su segunda salida apenas rescataron un empate 1-1 como visitantes ante Panamá, resultados que han generado preocupación en la afición chapina por el desempeño del equipo.

Pero en medio de este panorama, Óscar Santis decidió alzar la voz y no se guardó nada al momento de analizar la situación de la Bicolor. El atacante lanzó una advertencia clara, reflejando la inconformidad que existe por los resultados obtenidos.

¿Cuál fue la advertencia de Óscar Santis para Guatemala en estas Eliminatorias para clasificarse al Mundial 2026?

Óscar Santis dejó en claro tras el empate contra Panamá que, a pesar de la frustración por no conseguir los tres puntos, el grupo mantiene una mentalidad positiva y de trabajo constante. El delantero subrayó que la concentración y la actitud fueron diferentes en este partido aunque el objetivo era ganar.

Óscar Santis – Selección de Guatemala

“Seguimos trabajando para grandes cosas, nos hemos venido preparando para estos partidos, lastimosamente a veces los resultados no son como uno quiere. Hoy la concentración y la actitud fue otra“, comentó Óscar Santis en zona mixta.

“Siempre lo digo, cuando uno tiene una actitud muy positiva las cosas se nos dan. Hoy veníamos con la mentalidad de los 3 puntos, pero lastimosamente nos tenemos que conformar con la igualdad. Ahora toca corregir para lo que viene“, finalizó Óscar Santis tras el empate ante Panamá.

¿Cuándo vuelve a jugar Guatemala en las Eliminatorias para clasificarse al Mundial 2026?

Guatemala volverá a jugar el 10 de octubre de 2025 como visitante ante Surinam por la tercera jornada de la ronda final de estas Eliminatorias de Concacaf desde el Dr. Franklin Essed Stadium a las 3:00 p.m. hora de Centroamérica.