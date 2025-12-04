Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Guatemala eligió a su DT: es cercano a Luis Fernando Tena, fue bicampeón de la Concacaf y será “bien pagado” en la Selección

El nuevo entrenador de Guatemala es muy cercano a Luis Fernando Tena y logró ser bicampeón de Concacaf.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Guatemala eligió a un entrenador cercano a Luis Fernando Tena.
© RRSSGuatemala eligió a un entrenador cercano a Luis Fernando Tena.

Guatemala ya eligió a su próximo director técnico y se trata de un hombre muy cercano a Luis Fernando Tena. En horas tumultuosas para los chapines, ya se les resolvió una de las máximas dudas con las que contaban. Una vacante ocupada.

Después de conseguir la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos, la Selección Sub-20 quedó acéfala. Willy Olivera se retiró del cargo con la firme intención de ocupar el banquillo de la Sub-17. Cambio estratégico antes del Premundial.

Recientemente, se conoció quién será el encargado de llevar adelante la tarea y esta es una buena noticia para Luis Fernando Tena, en caso de que se confirme su continuidad. Se trata de Marvin Cabrera, quien ya tuvo un ciclo en el lugar.

En Guatemala confirman al técnico que nadie tenía en los planes para reemplazar a Luis Fernando Tena: “Un fútbol nunca antes visto”

ver también

En Guatemala confirman al técnico que nadie tenía en los planes para reemplazar a Luis Fernando Tena: “Un fútbol nunca antes visto”

Marvin Cabrera es el nuevo entrenador de la Selección Sub-20 de Guatemala

Según el último video publicado por el canal La Pizarra GT, Marvin Cabrera será el nuevo entrenador de la Selección Nacional Sub-20. Actualmente, es ayudante de Luis Fernando Tena en la mayor, aunque el futuro del estratega mexicano y todo su cuerpo técnico se definirá en enero.

Así se le sacará provecho a su contrato. No es que gane dos o tres quetzales, es un técnico bien pagado, aclaró el conductor del canal a través de la publicación, al referirse a Cabrera.

Marvin Cabrera, nuevo entrenador de la Selección Nacional Sub-20 de Guatemala.
Marvin Cabrera, nuevo entrenador de la Selección Nacional Sub-20 de Guatemala.
Publicidad

Como futbolista, ganó dos ediciones de la Copa de Campeones de la Concacaf con Pachuca. Tuvo un ciclo anterior en la Sub-20 de Guatemala, de 2023 a 2024, en el que dirigió 15 partidos: 8 de ellos enmarcados en el Premundial de la categoría, en el que la Bicolor cayó en cuartos de final ante Estados Unidos.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Guatemala tendrá un DT mexicano para la Selección Sub 20
Guatemala

Guatemala tendrá un DT mexicano para la Selección Sub 20

La Fedefut confirma el futuro del DT de la Selección Sub-17 de Guatemala
Guatemala

La Fedefut confirma el futuro del DT de la Selección Sub-17 de Guatemala

Técnico de Guatemala espera que ya no se cometan más errores
Guatemala

Técnico de Guatemala espera que ya no se cometan más errores

La dura noticia que perjudica a Xelajú tras perder Copa Centroamericana
Guatemala

La dura noticia que perjudica a Xelajú tras perder Copa Centroamericana

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo