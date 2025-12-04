Guatemala eligió a su DT: es cercano a Luis Fernando Tena, fue bicampeón de la Concacaf y será “bien pagado” en la Selección

Guatemala ya eligió a su próximo director técnico y se trata de un hombre muy cercano a Luis Fernando Tena. En horas tumultuosas para los chapines, ya se les resolvió una de las máximas dudas con las que contaban. Una vacante ocupada.

Después de conseguir la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos, la Selección Sub-20 quedó acéfala. Willy Olivera se retiró del cargo con la firme intención de ocupar el banquillo de la Sub-17. Cambio estratégico antes del Premundial.

Recientemente, se conoció quién será el encargado de llevar adelante la tarea y esta es una buena noticia para Luis Fernando Tena, en caso de que se confirme su continuidad. Se trata de Marvin Cabrera, quien ya tuvo un ciclo en el lugar.

ver también En Guatemala confirman al técnico que nadie tenía en los planes para reemplazar a Luis Fernando Tena: “Un fútbol nunca antes visto”

Marvin Cabrera es el nuevo entrenador de la Selección Sub-20 de Guatemala

Según el último video publicado por el canal La Pizarra GT, Marvin Cabrera será el nuevo entrenador de la Selección Nacional Sub-20. Actualmente, es ayudante de Luis Fernando Tena en la mayor, aunque el futuro del estratega mexicano y todo su cuerpo técnico se definirá en enero.

“Así se le sacará provecho a su contrato. No es que gane dos o tres quetzales, es un técnico bien pagado“, aclaró el conductor del canal a través de la publicación, al referirse a Cabrera.

Marvin Cabrera, nuevo entrenador de la Selección Nacional Sub-20 de Guatemala.

Publicidad

Publicidad

Como futbolista, ganó dos ediciones de la Copa de Campeones de la Concacaf con Pachuca. Tuvo un ciclo anterior en la Sub-20 de Guatemala, de 2023 a 2024, en el que dirigió 15 partidos: 8 de ellos enmarcados en el Premundial de la categoría, en el que la Bicolor cayó en cuartos de final ante Estados Unidos.