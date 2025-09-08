“Quedamos molestos”: Luis Fernando Tena reveló la clave de Guatemala para lograr empatar contra Panamá

La Selección de Guatemala sacó un valioso empate 1-1 en su visita al Estadio Rommel Fernández y mantiene con vida sus aspiraciones en la fase final de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf. El resultado, conseguido frente a Panamá, fue celebrado por el técnico Luis Fernando Tena, quien destacó la disciplina táctica y la capacidad de reacción de sus jugadores.

¿Qué dijo Luis Fernando Tena ante el empate contra Panamá?

“El partido se dio como lo habíamos visualizado, con Panamá atacando con buen manejo de pelota y nosotros siendo firmes en defensa, tratando de desdoblar. En el primer tiempo lo hicimos más, en el segundo menos, generamos opciones de gol… me parece que el empate fue justo por lo que se vio en el juego”, explicó el estratega mexicano tras el encuentro.

Tena reconoció la dificultad de enfrentar a los canaleros en su propia casa, pero resaltó la entrega de sus dirigidos: “Es difícil contener a un equipo así, que juega bien, con jugadores con buena técnica, que circulan bien el balón. Nos vamos contentos, no es fácil sacar un punto acá y nos pone felices la determinación de los jugadores para luchar la pelota ante un equipo fuerte en una cancha difícil”.

El entrenador chapín subrayó la importancia del resultado no solo en la tabla, sino en lo anímico: “Era importante no perder hoy. Sumar fortalece el estado de ánimo del equipo, y demostramos que podemos jugar bien de visitante. Esto nos motiva para ir a El Salvador y Surinam en octubre”.

Sin embargo, Tena también fue autocrítico y recordó que la igualdad llegó después de un duro tropiezo: “Quedamos molestos porque no hicimos un buen partido ante El Salvador. Sabíamos que podíamos jugar mejor, se habló individualmente y colectivamente, los capitanes hablaron y teníamos que reivindicarnos por nuestra gente, que estaba ilusionada por lo de la Copa Oro. Hoy esa afición increíble nos acompañó y les debíamos una respuesta”.

La Selección de Guatemala ahora centra su mirada en la Fecha FIFA de octubre, donde visitará a Surinam el día 10 y posteriormente se medirá a El Salvador. Con el empate en Panamá, Guatemala recupera confianza y mantiene intactas sus esperanzas de pelear por un boleto mundialista.