Luis Fernando Tena lo convocó, pero una grave lesión lo marginó de Guatemala rumbo al Mundial 2026 y ahora recibió otra mala noticia

La Selección de Guatemala cerró un año marcado por la aparición de nuevos talentos, varios de ellos convocados por Luis Fernando Tena gracias a sus raíces chapinas. Entre los nombres más destacados surgió el de Damián Rivera, un futbolista que generó expectativa por su perfil internacional y su proyección en el fútbol estadounidense.

Rivera, nacido en Estados Unidos y con raíces costarricenses y guatemaltecas, firmó un rendimiento sobresaliente con el Phoenix Rising de la United Soccer League (USL), torneo en el que se consolidó como una pieza importante. Ese crecimiento llamó la atención del cuerpo técnico de la Azul y Blanco, que decidió incluirlo en la convocatoria para la Copa Oro 2025, integrándolo como una apuesta a futuro.

Sin embargo, tras aquel llamado, la situación del jugador dio un giro inesperado. Damián Rivera no logró debutar con la selección guatemalteca y posteriormente dejó de ser considerado para las listas de Tena. Una grave lesión de rodilla terminó por frenar su ascenso, obligándolo a pasar por el quirófano y a comenzar un largo periodo de recuperación.

Damián Rivera a la baja

El impacto de su lesión no solo se reflejó en su ausencia deportiva, sino también en su valor en el mercado. Según datos del sitio especializado Transfermarkt, el mediocampista inició el 2025 con un valor de 300 mil euros, pero cerrará el año reducido a 275 mil, reflejo directo de su inactividad y de las dudas sobre su estado físico.

A pesar del bajón, en el entorno del jugador predomina el optimismo. Se espera que en el próximo año, con la recuperación avanzada y el regreso progresivo a las canchas, Rivera recupere terreno y vuelva a competir al máximo nivel, tal como lo hizo antes de su lesión.

Además, el propio Phoenix Rising confirmó la renovación del contrato del futbolista, una señal clara de la confianza del club en su potencial. Con este respaldo y la oportunidad de retomar ritmo competitivo, Damián Rivera buscará reencontrarse con su mejor versión y volver a entrar en el radar de la selección guatemalteca.