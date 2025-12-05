Es tendencia:
Guatemala entra en alerta por la advertencia que puede sentenciar el futuro de Luis Fernando Tena: “Romperán el cordón”

Guatemala recibió un fuerte mensaje sobre el futuro de Luis Fernando Tena como entrenador de la Selección Nacional.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Guatemala recibe una dura advertencia sobre Luis Fernando Tena.
Guatemala vive un momento futbolístico de incertidumbre total. Con el fracaso en las Eliminatorias al Mundial 2026, todos quedaron bajo la lupa. Una chance única se truncó por malos resultados y eso fue un golpe para todos.

Luis Fernando Tena no fue la excepción a esta regla. Después de lo ocurrido, su puesto también entró en un mar de dudas. Si bien la Fedefut intenta renovarle el contrato, las condiciones impuestas y la reducción salarial alejan esta posibilidad.

Por eso mismo, Tena pidió tiempo para meditar la decisión y conversar todo lo que hará junto a su familia. Como primer término, enero iba a ser el mes en el que la respuesta definitiva aparezca, aunque puede que se resuelva antes.

Guatemala en vilo: Luis Fernando Tena podría definir su situación prontamente

Según la información publicada por el periodista Juan Carlos Gálvez a través de su cuenta oficial de X, habrá una reunión definitoria en las próximas horas. Esta misma tendrá a la misma mesa a Luis Fernando Tena junto a su ayudante Salvador Reyes.

En esta misma conversación, Tena y Reyes verán si continúan juntos en el mismo camino o si rompen con su vínculo. El hecho de que cada quien siga por su lado no impide la renovación del primero con Selección Nacional, pero no la asegura.

Tweet placeholder
Publicidad

Algunos rumores también llevaron a pensar que Chava podría ser quien continúe la línea sucesoria, si a la brevedad “romperán el cordón”, pese a que los nombres apuntados para reemplazar al Flaco parecen ser otros. Guatemala está en vilo.

