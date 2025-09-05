Óscar Santis apunta al camerino de Guatemala y admite lo que nadie quería escuchar tras la derrota con El Salvador: “Es muy difícil”

Guatemala cayó ante El Salvador por 1-0, en el primer partido de la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. Las sorpresas no tardaron en llegar, y ahora es momento de levantarse rápido. No pueden dejar que esta derrota los saque.

Cuando el empate sin goles parecía una fija en el Estadio Cementos Progreso, el gol de Harold Osorio no se hizo esperar. Con esos tres puntos, La Selecta lidera el Grupo A y relegó a La Bicolor hasta el último lugar. Fue un golpe durísimo.

Óscar Santis, uno de los referentes chapines, habló al finalizar el partido y contó lo que nadie quería escuchar. Sin dudarlo, apuntó al vestidor y explicó cuáles son las dificultades que no les permitieron quedarse con la victoria en los 90 minutos.

“Es un resultado que nadie quería, nadie esperaba esto. Se han dado muchas de estas sorpresas en el fútbol. Si no la metés cuando tenés la oportunidad, después te lamentás. Creo que eso es un dicho muy cierto en la vida”, analizó el futbolista.

Guatemala sufrió ante El Salvador y Óscar Santis no se guardó nada: “Es muy difícil”

Guatemala cayó derrotada, contra el pronóstico de todos aquellos que daban a El Salvador como equipo eliminado antes de comenzar. Óscar Santis siguió dentro de su análisis, con una certera autocrítica, y mostró sus ganas de volver al trabajo.

“Hoy eso nos pasó factura. Tuvimos cuatro claritas y no las metimos. Ellos con una, nada más, la metieron. Nada está perdido, porque apenas es el inicio de todo esto. Tenemos que ser consientes nosotros de lo que nos estamos jugando”, continuó.

“El lunes hay que ir por la victoria. Tenemos que estar más unidos que nunca, creo que necesitamos de todos. Analizaremos profundamente lo que sucedió hoy en la noche. Creo que la unidad nos va a sacar adelante”, comentó este futbolista.

“Creo que, si me hubiera quedado una, la hubiese metido. Es muy difícil decirlo, porque no me ha quedado ni una. Toca dar vuelta la página. Puse tres o cuatro pelotas ahí, que lastimosamente no entraron. Toca seguir adelante”, sentenció.

Eliminatorias al Mundial: próximos juegos de La Bicolor