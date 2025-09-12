Óscar Santis necesitó sólo dos palabras para sentenciar lo que le falta a Guatemala para clasificarse al Mundial 2026

La Selección de Guatemala cerró sus dos primeros partidos de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf con un panorama complejo: derrota ante El Salvador y empate frente a Panamá. Sin embargo, lejos de caer en el pesimismo, la azul y blanco mantiene la ilusión intacta de poder conseguir el tan anhelado pase al Mundial 2026, el que sería el primero en la historia del fútbol chapín.

Uno de los referentes del equipo, Óscar Santis, tomó la palabra en redes sociales para enviar un mensaje de motivación a los aficionados y a sus compañeros. Con apenas dos palabras, el delantero condensó el espíritu con el que la bicolor debe afrontar lo que viene: “Fuerte y valiente”, escribió en su cuenta oficial de Instagram, acompañando el texto con una imagen suya celebrando el gol que marcó contra los canaleros.

La publicación de Santis fue recibida con entusiasmo por los seguidores guatemaltecos, quienes reconocen en el atacante a uno de los jugadores más importantes de la era Luis Fernando Tena. No solo por su liderazgo dentro del campo, sino porque es el máximo goleador desde que el técnico mexicano asumió las riendas del combinado nacional.

Un camino difícil para Guatemala

El camino, sin embargo, no será sencillo. La bicolor deberá afrontar en octubre dos partidos decisivos como visitante: frente a Surinam y nuevamente ante El Salvador, duelos que pueden marcar un antes y un después en las aspiraciones rumbo a United 2026.

A pesar de los resultados iniciales, el grupo mantiene la confianza en revertir la situación. La unión, el trabajo colectivo y la contundencia en los momentos clave serán vitales para que Guatemala logre mantener vivas sus opciones de clasificación.

El mensaje de Santis parece ser un recordatorio de que la lucha apenas comienza. “Fuerte y valiente” se perfila como el lema que acompañará a la Selección de Guatemala en los próximos compromisos, con la esperanza de que finalmente llegue la histórica clasificación a una Copa del Mundo.