“Lo sufrí”: Seleccionado de Guatemala sorprende al hacer inesperada confesión luego de no lograr clasificar al Mundial 2026

La eliminación de la Selección de Guatemala rumbo al Mundial 2026 sigue dejando reflexiones profundas entre sus protagonistas. Uno de ellos fue Antonio De Jesús López, quien, tras reincorporarse a los entrenamientos con Xelajú MC, compartió sus sensaciones después del triunfo por 3-1 sobre Surinam, un resultado que, pese a ser positivo, no alcanzó para mantener viva la ilusión mundialista.

El mediocampista fue claro al describir lo vivido en el cierre de la eliminatoria. “Son sentimientos encontrados, se ganó pero predomina la tristeza porque no se consiguió el objetivo”, declaró el jugador, dejando ver que la alegría por el triunfo quedó opacada por el peso de la eliminación. López volvió este martes a los trabajos con el Super Chivo cargando emociones que, según confesó, tardarán en sanar.

Con evidente nostalgia, el seleccionado añadió: “Recordaré esto porque no lo pudimos lograr. Mi regreso lo venía buscando desde hace meses, pero lo disfruté, lo sufrí y ahora solo toca seguir trabajando y pensar en lo que viene”. Su retorno a la bicolor, después de año y medio sin ser convocado por Luis Fernando Tena, había generado ilusión tanto en él como en la afición.

El mediocampista también destacó la calidad del grupo que representó a Guatemala durante este proceso: “Hay una buena camada de jugadores. Tienen que seguir de buena manera, solo queda seguir mejorando, no hay que rendirse”. Sus palabras refuerzan la sensación de que, pese al tropiezo, existe una base sólida para encarar el camino hacia la próxima eliminatoria.

La presencia de Chucho López fue uno de los temas más comentados en el entorno de la azul y blanco, no solo por su regreso, sino por el impacto inmediato que tuvo en el grupo. Su liderazgo, experiencia y compromiso quedaron reflejados dentro y fuera del campo, convirtiéndose en una de las voces que mejor representa el sentir del plantel.

La Selección de Guatemala cerró su participación en el tercer lugar del Grupo A con 8 puntos, superada por Surinam, que terminó con 9 unidades, y por Panamá, que dominó con 12. El saldo final dejó un sabor amargo, pero también un mensaje de esperanza: el camino continúa y el grupo tiene la capacidad para volver a pelear.