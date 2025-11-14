El gesto con el que Oscar Santis provoca el enojo de los aficionados tras la derrota de Guatemala vs Panamá

La Selección de Guatemala quedó sin opciones de ir a la Copa del Mundo del 2026 luego de ser derrotada por 3-2 ante Panamá, resultado que tuvo varios señalados y en las últimas horas uno de los que ha recibido el reproche de un sector de los aficionados es Oscar Santis.

En las redes sociales circula un video en el que se ve a Santis sonriendo amenamente y hablando con el portero Orlando Mosquera de los panameños, mientras el resto de sus compañeros lucen afectados, algo que no gustó a los aficionados.

El delantero que fue el goleador y figura de la azul y blanco en la Eliminatoria Mundialista, no tuvo su noche ayer. Por otra parte, en la zona mixta fue uno de los pocos futbolistas que dio la cara y no dudó en ofrecer disculpas al público por no lograr el objetivo de estar en el Mundial del 2026.

Óscar Santis se disculpa con los aficionados

“Nos duelen estas situaciones que hoy nos cuestan el boleto al mundial, pero he dicho siempre que la vida así es. Hay que estar concentrados en lo que uno hace, hay que dar la cara siempre. Hoy la estoy dando por mis compañeros, por todo esto. Quiero pedirle una disculpa a todos, la verdad. De corazón”, reveló.

“Creo que mucha gente estaba ilusionada con todo esto, el país entero se paralizó hoy. Quiero pedirles una disculpa, que es lo que me queda. Hoy en día, los rivales nos miran con respeto. En menos de 10 minutos logramos los dos y ese equipo no sabía que hacer. Me quedo con este grupo, que siempre ha luchado”, contó.

“Es un futuro muy prometedor. Hoy, si te das cuenta, el rango de edad es de 23 o 24 años. Creo que hay mucho talento. Lastimosamente, a veces todo esto termina en palabras. Hay que darle tiempo al tiempo, porque creo que así es la vida. Hoy nos toca seguir para poder darle a lo que se nos viene”, finalizó el de Antigua GFC.

