Notificación de Concacaf: la sentencia sobre Óscar Santis que impacta a Guatemala y aleja a El Salvador del Mundial 2026

El futbolista de Antigua GFC recibió un mensaje inesperado en medio de estas Eliminatorias al Mundial.

Guatemala celebra la notificación de Concacaf para Óscar Santis: sufre El Salvador.
Guatemala afrontará los dos partidos que le quedan en Eliminatorias al Mundial 2026 con chances de hacer historia. Solamente dos triunfos separan al equipo del gran logro. Corren con ventaja por definir como locales y depender de si mismos.

La Bicolor ocupa el tercer puesto del Grupo A, que tiene como líder a Surinam y a Panamá en el lugar de escolta. Por su parte, El Salvador cierra el cuarteto ya sin depender de sus resultados. Todos cuentan con oportunidades de clasificarse.

Concacaf repartirá tres boletos directos a la competencia, uno para el ganador de cada grupo, así como dará lugar al repechaje a los dos mejores segundos de esta instancia. Con Óscar Santis entre los suyos, los chapines pelearán para lograrlo.

Óscar Santis recibió un reconocimiento importante por parte de la Concacaf

Óscar Santis es una de las más grandes figuras de Guatemala en las Eliminatorias al Mundial 2026. Por eso mismo, Concacaf recordó una de sus actuaciones más importantes durante el proceso actual. Con esa sentencia alimentaron sus ganas.

Santis consigue la primera victoria en El Salvador, posteó la Confederación en su perfil de Instagram, con el video del recordado gol en el Estadio Cuscatlán, que sirvió para que La Bicolor conservara sus posibilidades hasta esta ventana y que, a la larga, podría dejar sin Mundial a La Selecta del Bolillo Gómez.

El futbolista de Antigua GFC lleva un total de 10 disputas clasificatorias, dentro de las cuales convirtió seis goles y otorgó tres asistencias. Su aparición durante la ventana de octubre fue fundamental para avanzar con chances a noviembre.

Eliminatorias al Mundial 2026: próximos partidos de Guatemala en la fase final

  • Local vs. Panamá, 13 de noviembre.
  • Local vs. Surinam, 18 de noviembre.

