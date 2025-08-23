Olger Escobar no la vio venir: la decisión del Montreal que complica su futuro en la MLS

Con apenas 18 años, Olger Escobar no es sólo una de las grandes joyas que tiene la Selección de Guatemala sino también la MLS.

El futbolista, que viene de disputar la Copa Oro con el equipo de Luis Fernando Tena, fue confirmado hace poco en el primer equipo de CF Montreal y rápidamente comenzó a afianzarse.

De hecho, en las últimas semanas anotó su primer gol y poco a poco se está ganando un lugar en la planilla y también en el equipo, en el que suele entrar de cambio. Sin embargo, ahora la franquicia tomó una decisión que puede complicar su futuro.

Decisión tomada por el CF Montreal y Olger Escobar ya lo sabe

Tal como informó el scout chapin Manuel López, el Montreal acaba de vender a Caden Clark al DC United donde juega Aaron Herrera. Un atacante o extremo que solía dejar la cancha para darle paso a Escobar.

Por eso cuando parecía que Olger iba a conseguir más espacio, el club canadiense fichó y presentó al español Iván Jaime, quien llega desde el Porto para ocupar la misma posición.

“En ocasiones, Olger ingresaba por Clark. Ya veremos si el técnico hace que se ganen el puesto o cede directo a Jaime por jerarquía”, valoró López en una análisis válido para esta primera temporada del guatemalteco en la MLS.

Sin duda, una variable que puede afectar también a Luis Fernando Tena en su ambicioso objetivo de llevar a Guatemala al Mundial 2026.