Mientras Luis Fernando Tena lo espera, Nathaniel Méndez-Laing rompe el silencio y dice lo que pocos en Guatemala se animan sobre Olger Escobar

Nathaniel Méndez-Laing podría estar de vuelta con la Azul y Blanco. Mientras tanto, rompió el silencio sobre algo que pocos esperaban.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Luis Fernando Tena aguarda por el regreso de Nathaniel Méndez-Laing a la Selección de Guatemala tomando en cuenta que las Eliminatorias al Mundial de 2026 están a la vuelta de la esquina. Y sobre este escenario, el jugador rompió el silencio para mencionar a Olger Escobar.

Recordemos que Nathaniel Méndez-Laing atraviesa un momento particular en su carrera, luego de pasar de la Segunda División a la Cuarta Categoría del fútbol inglés. A pesar de este bajón deportivo, el atacante no pierde la conexión con Guatemala.

¿Qué dijo Nathaniel Méndez-Laing sobre Olger Escobar en Guatemala?

En un debate que se originó en las redes sociales, Nathaniel Méndez-Laing no dudó en afirmar que Olger Escobar tiene todo el potencial para convertirse en el futbolista chapín más caro de la historia, superándolo incluso a él mismo cuando alcanzó los 3 millones de euros en 2020 jugando para el Cardiff City

Nathaniel Méndez-Laing – Selección de Guatemala

Dicho respaldo de un jugador de la trayectoria de Méndez-Laing no es menor. Su confianza en que Escobar romperá marcas refleja tanto el talento que ve en él como la convicción de que el joven delantero cuenta con las herramientas para triunfar en el fútbol de élite.

Méndez-Laing respalda el talento de Olger Escobar

Más allá de las palabras de Nathaniel Méndez-Laing, lo cierto es que Olger Escobar ha demostrado condiciones que lo colocan como una de las joyas más prometedoras del fútbol guatemalteco.

Olger Escobar es elegido el mejor futbolista del año en la academia del New England Revolution - ESPN
Su velocidad, técnica y capacidad para marcar diferencias en el último tercio de la cancha lo han convertido en un jugador distinto, de esos que llaman la atención dentro y fuera del país.

