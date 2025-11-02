“Guatemala es favorita”: en España miran al equipo de Luis Fernando Tena y sentencian a Panamá para clasificarse al Mundial 2026

La Selección de Guatemala al mando de Luis Fernando Tena entra en la recta final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con el sueño intacto y la obligación de registrar dos resultados positivos para alcanzar el objetivo de ir a la Copa del Mundo.

Recordemos que La Bicolor marcha tercera en el Grupo A y tendrá la ventaja de cerrar en casa ante rivales directos: Panamá, escolta del grupo, y Surinam. Ahora bien, lo que no se esperaban los chapines es un guiño desde España y sentenciando a los canaleros.

Desde España le tiran flores a Guatemala y sentencian a Panamá

El periodista español David Valdearenas desde su canal de Youtube comentó que a Guatemala solo le han faltado pequeños detalles para estar liderando su grupo en las Eliminatorias. Señaló que mantiene su postura de considerar a la selección guatemalteca como favorita, incluso por encima de Panamá.

“Son pequeños detalles los que no están permitiendo que Guatemala no sea primera en su grupo. Sinceramente, si yo dije que Guatemala era favorita junto a Panamá, no me arrepiento“, compartió el periodista español David Valdearenas en su canal de Youtube.

“Repito, han sido pequeños detalles que le han jugado en contra a Guatemala y no le han permitido estar hoy con un pie y medio en el Mundial. Sin embargo, sigo pensando que Guatemala sigue siendo la favorita y por detrás colocaría a Panamá y Surinam“, sentenció el periodista español

¿Cuándo juega Guatemala por las Eliminatorias para buscar un boleto al Mundial de 2026?

La Selección de Guatemala al mando de Luis Fernando Tena jugará el jueves 13 de noviembre como local ante Panamá. Y el martes 18 de noviembre recibiendo a Surinam.