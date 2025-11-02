La ilusión es grande: Se desata la locura en Guatemala por la venta de boletos para los juegos ante Panamá y Surinam

La pasión por la Selección Nacional de Guatemala se desbordó a falta de dos días para el inicio de la venta de boletos de los cruciales encuentros ante Panamá y Surinam, correspondientes a la Eliminatoria Mundialista rumbo a 2026. Desde tempranas horas, decenas de aficionados se apostaron frente a una de las agencias bancarias autorizadas, con la ilusión de asegurar su entrada para los dos partidos que podrían marcar un hecho histórico para el fútbol guatemalteco.

Con la llegada de noviembre, el ambiente futbolero se enciende y comienza la cuenta regresiva para los dos duelos más esperados del año. Guatemala llega con posibilidades reales de clasificar al Mundial, y la expectativa entre la afición se traduce en largas filas, pancartas, camisetas y cánticos. El fervor chapín se hace sentir, demostrando que el país entero está listo para respaldar a la Azul y Blanco en su camino hacia el sueño mundialista.

Uno de los primeros en llegar fue Leonel Montoya, un seguidor incondicional del combinado nacional. “Orgullosamente somos los primeros guatemaltecos en decir presentes. La Selección de Guatemala es algo muy especial, y si los jugadores pudieran ver este esfuerzo sabrían que en sus manos tienen la felicidad de un pueblo que no siempre es feliz”, expresó emocionado mientras aguardaba su turno. Su testimonio refleja el sentir de miles de guatemaltecos que viven este proceso con fe y esperanza.

El entusiasmo no se limita a unas pocas personas. Según Montoya, son cerca de 70 aficionados los que se organizaron para hacer fila por turnos y permanecer en el lugar hasta el martes, día en que comenzará oficialmente la venta de boletos. “En esos 180 minutos los jugadores tienen la felicidad de todo un país. Queremos apoyar a Guatemala y que el estadio sea un verdadero fortín”, afirmó con convicción, mientras ondeaba la bandera azul y blanco junto a otros seguidores.

Comenzará la venta de boletos para los partidos ante Panamá y Surinam

La venta oficial de boletos se abrirá este martes 4 de noviembre, en las diferentes agencias bancarias patrocinadoras de la FEDEFUT, donde los fanáticos podrán adquirir sus entradas para los duelos del 13 y 18 de noviembre. Ambos partidos se disputarán en el Estadio El Trébol, recinto que promete llenarse hasta el último asiento para apoyar al equipo dirigido por Luis Fernando Tena.

Con un país entero expectante, la Selección de Guatemala se prepara para dos enfrentamientos que podrían cambiar su historia. La fe está intacta, el respaldo es masivo y la ilusión crece día a día. El sueño mundialista está más vivo que nunca, y los aficionados ya comienzan a escribir su propia historia en esta recta final rumbo al Mundial 2026.