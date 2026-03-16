Celso Borges envía un fuerte aviso a LAFC sobre lo que le espera en su visita a Alajuelense por Concachampions

Falta cada vez menos para que lleguen las 7:00 p.m. del martes, hora en la que comenzará a rodar la bola en el Estadio Alejandro Morera Soto para darle un cierre a la vibrante serie entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC por el pase a los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Los rojinegros llegan a la definición con la leve ventaja del gol de visitante, gracias a la volea de Alejandro Bran que selló el empate 1-1 en California. Y también motivados por su repunte en el Torneo Clausura 2026: el fin de semana sumaron su tercera victoria al arrollar 3-0 a Pérez Zeledón y se metieron en zona de clasificación.

Dicho impulso puede jugarle a favor a la Liga frente a los otrora campeones de la MLS, que no la tendrán fácil en una “Catedral” colmada de manudos. Así lo hizo saber uno de los máximos referentes del equipo, Celso Borges, en la conferencia de prensa de este lunes.

Celso Borges le lanzó una advertencia a LAFC

El capitán de Alajuelense aseveró que LAFC se topará con otro rival, más fortalecido mental y futbolísticamente, en la revancha por Concachampions. “Ahora estamos en un buen momento, llegar a estos partidos ganando es muy diferente anímicamente que si hubiéramos venido de derrotas o de algún tipo de dudas”.

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“El fútbol tiene esas cosas. A veces lo que uno necesita es un gane para sacarse un peso de encima, para sentir que las cosas fluyen mejor. La victoria contra Cartago fue la que nos dejó ver que no estaba todo tan mal. Sé que es difícil de entender, pero como es emocional, nosotros estamos trabajando todos los días e intentando mejorar. Cuando no se consigue ganar, yo sé que es frustrante, pero hay que seguir. Aquí se trata del que soporta mejor fallar y del que soporta perder para poder mejorar. El equipo se ha mantenido en una muy buena línea con eso”, añadió Borges.

A pesar de la diferencia de jerarquía entre un plantel y otro, el tres veces mundialista con Costa Rica dejó en claro que todo se define en la cancha, donde a los angelinos les espera un clima hostil. “Hay que mantener la cabeza tranquila y no dejarse llevar por la euforia en la que va a estar el estadio, que estoy seguro que va a ser un ambiente lindísimo para nosotros y espero que nos estén alentando como siempre lo han hecho. Va a ser un ambiente bravo, que está a nuestro favor, y también es jugar con eso de una manera acertada e inteligente”.

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“El jugar en casa tiene una ventaja emocional, que hay que acompañarla con esfuerzo y determinación en todo el partido. De nuestra parte, al menos al costarricense le ha funcionado. Con el profe (Óscar Ramírez) ganamos en Estados Unidos un primer partido eliminatorio hace muchos años. Ahora, es saber controlarla a nuestro favor mañana”, cerró el experimentado volante.

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Datos clave

Fortaleza mental: El capitán aseguró que la racha de victorias en el torneo local sanó emocionalmente al grupo, eliminando las dudas antes del duelo definitivo.

El capitán aseguró que la racha de victorias en el torneo local sanó emocionalmente al grupo, eliminando las dudas antes del duelo definitivo. Ambiente hostil: Borges advirtió que al LAFC le espera un “ambiente bravo” en un Morera Soto a reventar, lo que supone una ventaja emocional clave para los ticos.

Borges advirtió que al LAFC le espera un “ambiente bravo” en un Morera Soto a reventar, lo que supone una ventaja emocional clave para los ticos. Control inteligente: Pese a la euforia de la afición, el volante recalcó la necesidad de jugar con cabeza fría para aprovechar el gol de visitante y sellar la clasificación.