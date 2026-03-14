Casi dirige a Costa Rica, pero Fedefútbol lo descartó y ahora pone rumbo al Mundial 2026 con otra selección de Concacaf

Si bien el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol terminó designando a Fernando Batista como el entrenador encargado de encarar el proceso de reconstrucción de la Selección de Costa Rica tras el fracaso absoluto con el que culminó el ciclo de Miguel Herrera, el “Bocha” no era el único candidato que presentó Ronald González, Director de Selecciones, para tomar el mando de la Tricolor.

Ahora, uno de los aspirantes a DT de La Sele que quedó en el camino acaba de concretar su llegada a un rival directo de los ticos dentro de la Concacaf… y que ya tiene asegurado un lugar en el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026.

ver también Se lo confesó a Fernando Palomo: Thomas Christiansen habla claro sobre su continuidad en la Selección de Panamá

Del radar de La Sele a Surinam

Se trata de Patrick Kluivert, histórico ex futbolista neerlandés de 49 años que, junto a Robert Moreno y el propio Batista, fue finalista en la terna de candidatos que confeccionó González para elevar ante el Comité Ejecutivo de la FCRF.

Este sábado, la cuenta oficial de la Selección de Surinam confirmó el arribo de Kluivert y de otra leyenda del fútbol mundial como Clarence Seedorf, quienes trabajarán como asesores de los “Suri-Boys”.

Kluivert será asesor de la Selección de Surinam (Official Natio).

“Estamos orgullosos de dar la bienvenida a Clarence Seedorf y Patrick Kluivert como asesores de De Natio, donde servirán como caja de resonancia para Brian Tevreden (gerente general). Su experiencia, conocimientos y perspectiva global apoyarán el continuo desarrollo del fútbol en Suriname”, señalaron en el comunicado oficial.

Publicidad

Publicidad

Un proyecto con raíces neerlandesas

Aunque ambos fueron figuras históricas de la Selección de Países Bajos, tanto Kluivert como Seedorf cuentan con raíces surinamesas. De hecho, una gran cantidad de jugadores que hoy integran la selección que logró el histórico boleto al repechaje nacieron en territorio neerlandés o tienen vínculos directos con la ex metrópoli de Surinam.

Surinam supo ser una colonia de los Países Bajos (Eliecer Augusto Aizprua Banfield).

Publicidad

Según explicó la propia federación, Kluivert y Seedorf aportarán su experiencia europea, aconsejarán al entrenador Henk ten Cate en la selección de jugadores y colaborarán en la detección de talentos surinameses en el Viejo Continente. El objetivo inmediato, claro, es lograr la clasificación a la Copa del Mundo.

Publicidad

El camino de los Suri Boys rumbo a Norteamérica

‘De Natio’ tendrá una oportunidad histórica en el repechaje intercontinental. El combinado surinamés se presentará el próximo 26 de marzo en el Estadio BBVA, casa de los Rayados de Monterrey, para enfrentar a Bolivia en el primer duelo eliminatorio rumbo al Mundial 2026.

Publicidad

ver también La FIFA define: en Concacaf confirman la decisión que tomarán con Guatemala rumbo al Mundial 2026

En caso de superar al conjunto del Altiplano, Surinam buscará el boleto definitivo a la Copa del Mundo frente a Irak el 31 de marzo, nuevamente en el ‘Gigante de Acero’. Allí, con Kluivert y Seedorf ya involucrados en el proyecto, los ‘Suri-Boys’ intentarán dar el golpe más grande de su historia.

En síntesis

-Patrick Kluivert fue uno de los candidatos que evaluó Fedefútbol para dirigir a Costa Rica antes de elegir finalmente a Fernando “Bocha” Batista.

Publicidad

Publicidad

-El ex delantero neerlandés fue presentado junto a Clarence Seedorf como asesor del proyecto deportivo de la Selección de Surinam, que disputará el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026.

-Surinam enfrentará a Bolivia el 26 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey; si gana, jugará el 31 ante Irak por un lugar en la Copa del Mundo.