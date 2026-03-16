Si clasifica: Alajuelense ganaría el mismo premio económico que LAFC en toda una edición de Concachampions

Este martes, el Estadio Alejandro Morera Soto será testigo del partido de vuelta entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC por los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. La serie está igualada 1-1, pero beneficia levemente a los ticos gracias a la regla del gol de visitante.

Se espera un duelo vibrante, teniendo en cuenta el arma de doble filo que representa ese criterio de desempate. Y también por el buen presente de ambas escuadras: los manudos vienen de ganarle 3-0 a Pérez Zeledón (fue su tercer triunfo consecutivo en el Clausura 2026), mientras que los dirigidos por Marc Dos Santos hicieron historia en la MLS con la reciente victoria 2-0 sobre St. Louis City.

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Empero, el otro factor motivante, además de gloria deportiva, tiene que ver con el importante premio económico que la Concacaf pone sobre la mesa y ayudará a engrosar las arcas de unas de las dos instituciones.

¿Cuánto dinero se embolsaría Alajuelense por pasar de ronda?

De acuerdo a la información de Tigo Sports, Alajuelense ganará 300 mil dólares por eliminar a LAFC y avanzar a los cuartos de final de la Concachampions. Este monto se sumaría a los $800.000 que recibió por haber clasificado al certamen siendo campeón de la Copa Centroamericana.

Esta importante cifra apareció como novedad para la edición 2024 del principal torneo a nivel clubes de la región. La Concacaf resolvió aumentar el valor de los premios de forma significativa y por ese motivo tanto Pachuca como el último campeón, Cruz Azul, recibieron más de 5 millones de dólares.

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Suma que contrasta notoriamente con los $500 mil que conquistó Club León —por entonces contaba con Joel Campbell en sus filas— un año antes del anuncio, tras doblegar en la gran final a LAFC, cuyo premio por ser subcampeón ascendió a $300 mil.

El futuro rival de la LDA o Los Angeles FC

Según el cuadro del torneo, el ganador del cruce entre Alajuelense y LAFC se enfrentará en cuartos de final al vencedor de una picante serie entre gigantes del fútbol mexicano: Monterrey o Cruz Azul, que se impuso 3-2 en la ida.

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Datos clave

Incentivo millonario: Si Alajuelense elimina al LAFC, recibirá un premio de 300 mil dólares , cifra que iguala lo que ganaron los angelinos por ser subcampeones de todo el torneo en 2023.

Si Alajuelense elimina al LAFC, recibirá un premio de , cifra que iguala lo que ganaron los angelinos por ser subcampeones de todo el torneo en 2023. Acumulado importante: Este monto se sumaría a los $800 mil que los manudos ya aseguraron por clasificar al certamen como campeones de la Copa Centroamericana.

Este monto se sumaría a los que los manudos ya aseguraron por clasificar al certamen como campeones de la Copa Centroamericana. Salto de calidad: La Concacaf aumentó drásticamente los premios desde 2024; ahora el campeón se embolsa más de 5 millones de dólares , superando por mucho los montos de ediciones anteriores.

La Concacaf aumentó drásticamente los premios desde 2024; ahora el campeón se embolsa más de , superando por mucho los montos de ediciones anteriores. Camino al premio mayor: De avanzar, el equipo del “Machillo” Ramírez no solo cobraría el bono, sino que se citaría en cuartos de final ante el ganador de la serie entre Monterrey y Cruz Azul.