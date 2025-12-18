Achuapa o Municipal: Óscar Castellanos eligió al rival que quiere enfrentar con Antigua en la final del Apertura 2025

Antigua GFC llegó a la final del Torneo Apertura 2025, donde espera por su rival que saldrá del enfrentamiento entre Achuapa y Municipal. El equipo verdiblanco dio una enorme alegría a su afición. La plantilla buscará llevarse el bicampeonato.

Los Coloniales derrotaron a Aurora por 5-2 en el global, tras el 4-2 conseguido en la noche del miércoles. Llegan a la instancia definitiva con el empujón anímico que les dio consolidar su rendimiento con este triunfo aplastante. Quieren repetir.

Una vez obtenido el boleto hacia la instancia deseada, Óscar Castellanos explicó la felicidad que esto le genera. Además, afirmó que darán todo por lograr aquel “ansiado bicampeonato” y demostró que prefiere enfrentarse a Los Escarlata.

Antigua lo aplaude: Óscar Santis envía la advertencia que Municipal y Achuapa no pueden ignorar para la final

Antigua GFC se prepara: Óscar Castellanos afirmó que van por el bicampeonato

“Estoy contento con la dinámica que le está metiendo el equipo, la combinación de experiencia y juventud que tenemos. Tenemos un plantel muy completo, que sabe jugar finales y hoy es muestra de ello. Estoy muy contento de poder aportar en las fases finales. Llevo 10 años en el club. Esta es mi casa, es mi familia”, comentó.

“Poder anotar en una instancia de definición es bonito. Vamos a seguir trabajando para hacer historia con el club y lograr ese ansiado bicampeonato. Me debutaron a mí hace varios años. El estar aquí hoy, jugando una semifinal, y poder clasificar a la final con un título encima trae muchos recuerdos bonitos. Por eso, euforia”, contó.

“Bueno, hay que esperar. Ahora hay que descansar. La verdad es que el partido hay que jugarlo. Independientemente de cuál sea el rival, creo que los dos son dignos de estar en una final, bueno. Si es Municipal, creo que será una muy linda final”, dijo.

