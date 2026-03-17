Jafet Soto pone en duda el futuro de José Giacone y revelan la única razón por la que el técnico sigue en Herediano: “Hay descontento”

El Herediano de José Giacone atraviesa un momento de preocupación, porque más allá de mantenerse en el segundo lugar del Torneo Clausura 2026, el equipo no está mostrando el funcionamiento ni la solidez que se esperaba

Las derrotas consecutivas ante Saprissa y Liberia no solo golpearon en lo anímico, sino que también encendieron las alarmas de Jafet Soto, dejando en evidencia que los resultados recientes comienzan a poner en duda la estabilidad.

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Crece la duda sobre Giacone en Herediano

En el programa Seguimos, los periodistas Jason Arce y Kevin Jiménez coincidieron en que la situación de Giacone al frente del equipo atraviesa un momento delicado.

Arce señaló que existe un descontento dentro de la directiva de Herediano, principalmente por decisiones del técnico que no terminan de ser comprendidas en la interna.

José Giacone y Jafet Soto en Herediano

“Estuve averiguando y entiendo que hay un descontento de la directiva de Herediano porque hay decisiones de Giacone que no terminan de entender“, comentó el periodista Jason Arce.

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Por su parte, Kevin Jiménez fue más allá al considerar que la continuidad de Giacone no necesariamente responde a un respaldo sólido, sino a la falta de un sustituto inmediato. “Yo creo que Giacone sigue en el puesto porque no han encontrado a un sustituto”, aseveró.

Datos claves

La continuidad de José Giacone está en duda por el momento delicado que atraviesa en Herediano.

por el momento delicado que atraviesa en Herediano. Existe descontento en la directiva por decisiones del técnico que no terminan de ser comprendidas internamente.

por decisiones del técnico que no terminan de ser comprendidas internamente. Giacone seguiría en el cargo por falta de reemplazo, más que por un respaldo firme de la dirigencia.