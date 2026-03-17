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“Chinéeme”: Miguel Herrera reveló el pedido que le cumplió a Keylor Navas en Costa Rica pese a no estar de acuerdo

El exentrenador de La Sele contó una infidencia sobre Keylor Navas que pocos conocían.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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"Chinéeme": Miguel Herrera reveló el pedido que le cumplió a Keylor Navas en Costa Rica.
© Getty y MEXSPORT"Chinéeme": Miguel Herrera reveló el pedido que le cumplió a Keylor Navas en Costa Rica.

La etapa de Miguel “Piojo” Herrera como entrenador de Costa Rica llegó a su fin el pasado 20 de noviembre. Un día después del catastrófico empate sin goles con Honduras en el cierre de las eliminatorias, que dejó a ambas selecciones afuera del Mundial 2026.

Sin embargo, el propio entrenador mexicano siguió sacando a la luz algunas internas de aquel grupo. Y durante una reciente entrevista con el periodista Toño de Valdés para su canal de YouTube, Herrera contó una infidencia sobre la vuelta de Keylor Navas a la Tricolor.

Un año después de que el histórico portero anunciara su retiro de la Selección de Costa Rica, el “Piojo”, con apoyo de Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), lograron concretar su regreso en una reunión pese a que el arco tenía un sólido guardián: Patrick Sequeira.

La revelación del Piojo Herrera sobre Keylor Navas

El tico estalló de felicidad y se lo contó a su esposa, pero rápidamente le hizo una petición: Después empezó con lo del gafete. A mí, la verdad, no me gusta mucho que el portero sea el capitán. Hay veces que son importantes, porque son de mucha personalidad: Nahuel (Guzmán), (Agustín) Marchesín, Memo (Ochoa) y ahora Keylor. Son tipos con mucha personalidad y a lo mejor se merecen siempre el gafete, pero a mí no me gusta porque no es el tipo que pueda acercarse al árbitro, hablar con él, presionarlo un poquito”.

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“Cuando sale el portero desde allá, el árbitro lo recibe con una tarjeta sin haber abierto la boca porque lo están exhibiendo, que es una tontería. ‘No, que deme el gafete’. Yo le daba mis opiniones, decía ‘bueno, vamos a ver’. Y él me decía: “Chinéeme, chinéeme”. Terminó la plática, terminó la cena, nos vamos y le digo al presidente cuando vamos al hotel: ‘Oiga, ¿qué me quiso decir con eso de chinéeme?, ¿qué me dijo?’. ‘No, chinéeme quiere decir que lo consienta, que le dé un poquito de cariño, que se sienta él consentido'”, le respondió Maroto.

Finalmente, el ex DT de Costa Rica accedió: Lo hablo con él y lo habló con Calvo, que yo a Calvo le había dado el gafete, y le digo: ‘Mira, regresa Keylor y creo que se lo merece’. A mí no me gustaba, pero hoy la FIFA abrió un espacio donde, si el capitán es el portero, él va con el árbitro y le dice quién lo va a representar dentro de la cancha para que no salga a reclamar. Se cuadró todo, porque el que iba y presionaba era Calvo, pero el que portaba el gafete era Keylor”, concluyó.

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En síntesis

  • Pedido de capitanía: Keylor Navas le solicitó a Miguel Herrera portar el gafete tras su regreso a la Selección, a pesar de que al técnico mexicano no le gusta que los porteros sean capitanes.
  • El término “Chinéeme”: durante la negociación, Navas usó el modismo tico “chinéeme” (consiéntame), dejando a Herrera confundido hasta que el presidente de la Fedefútbol le explicó que el portero pedía “cariño” y ser consentido.
  • Solución estratégica: para cumplir el deseo de Keylor sin perder peso ante el árbitro, Herrera le dio el gafete a Navas, pero designó a Francisco Calvo como el líder encargado de presionar y hablar con el juez en el campo.

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