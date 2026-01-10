Dejó Comunicaciones para irse a Municipal y la afición roja lo disfruta: “Nadie quiere ser parte del descenso”

Comunicaciones se encuentra en medio de un proceso de reestructuración tras el fracaso que significó ocupar el último lugar del Torneo Apertura 2025. Seguir en el mismo camino podría significar un golpe sin retorno. Necesitan un volantazo.

El arribó de Marco Antonio Figueroa significó el primero y más contundente de todos estos cambios. Con este nombre en el puesto de director técnico, muchas cosas serán diferentes. Quieren salir ya de esta profunda e insoportable crisis.

La llegada del Fantasma puso a Iván Franco Sopegno nuevamente dentro de las fuerzas básicas blancas, donde también hubo modificaciones profundas. Muchos hombres pasaron a otros puesto, mientras que otros trabajan en nuevos clubes.

Juan Diego Lemus pasa de Comunicaciones a Municipal: otro cambio de vereda

Según publicó el periodista Juan Carlos Gálvez a través de su cuenta oficial de X, Matías Buzo Itapa se fue de Comunicaciones por temas económicos. Reforzó un rival directo, tal como lo es Antigua GFC. Y no fue el único hombre que lo hizo.

Tal como anunció CanteranosNet1 en su página de Instagram y X, Municipal anunció hoy la contratación de Juan Diego Lemus. Será formador en las academias rojas y recientemente estuvo en las fuerzas básicas de Comunicaciones para trabajarlas.

La afición de Municipal disfruta del momento de los Cremas

Algunos aficionados comentaron este posteo y no lo hicieron con intenciones de índole positiva, justamente. “Nadie quiere ser parte del descenso”, publicó uno de los usuarios, en referencia al muy difícil momento que atraviesan Los Cremas.

Aunque no fue el único ya que otros fanáticos también se aprovecharon de la noticia…

Fantasma Figueroa ya trabaja al frente de su nueva plantilla

Marco Antonio Figueroa arribó a Comunicaciones después de dirigir la Selección de Nicaragua entre febrero del 2022 y noviembre del 2025. Durante ese tiempo, mantuvo un total de 41 cruces y sacó un promedio de 1.34 puntos por cada uno.