Sonríe Luis Fernando Tena: Guatemala tendrá un nuevo legionario en la MLS y así lo presentaron

Hace varios años que Nicholas Hagen y Aarón Herrera son los representantes de la Selección de Guatemala en la Major League Soccer. El portero llegó al Columbus Crew en enero de 2024, mientras que el lateral derecho participa de la MLS desde el año 2018. Hoy lo hace con el DC United.

A ellos se les sumó Olger Escobar a mediados de 2025. La gran joya que tiene Luis Fernando Tena en su seleccionado tiene actividad regularmente con el Montreal Impact. Ahora, hay que anotar otro nombre más a esta lista de chapines en la máxima categoría de Estados Unidos.

Este jueves, el LAFC reveló que Matt Evans acaba de firmar contrato como profesional en el primer equipo, por lo que será el cuarto chapín en la temporada 2026. El vínculo es hasta diciembre de 2027 y también con opciones de extenderlo hasta 2028 y 2029.

ver también “Convocados”: Luis Fernando Tena toma una tajante decisión en Guatemala para iniciar su nuevo ciclo tras el fracaso del Mundial 2026

De esta manera, Guatemala suma una noticia más que importante para su ofensiva. Si bien tiene un vínculo formado con el seleccionado chapín, todavía puede ser parte de otra selección nacional, ya que sólo jugó dos partidos con Guatemala. Por eso, las próximas convocatorias serán importantes para asegurarlo (como mínimo debe superar los tres partidos según la regla FIFA).

La presentación de Matt Evans en LAFC

El LAFC compartió en su sitio oficial la trayectoria y los números de Evans que lo llevaron a ser considerado por el primer equipo: “Evans se unió a la Academia del LAFC en 2017, procedente de la Academia Total Futbol, ​​y con el tiempo ascendió a LAFC2. A partir de 2023, jugó tres temporadas en MLS NEXT Pro, donde registró 13 goles y siete asistencias en 56 partidos (35 como titular). Su olfato goleador le valió el premio al Gol de la Semana de MLS NEXT Pro en tres ocasiones durante 2025“.

Publicidad

Publicidad

Matt Evans compartirá equipo con grandes estrellas que se destacaron en la élite del fútbol. Tendrá de compañeros a Hugo Lloris y Heung-Min Son. Además, se integrará junto a otro centroamericano como lo es Nathan Ordaz, la joya de El Salvador.