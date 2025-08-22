El Salvador y Panamá toman nota: Luis Fernando Tena confirma la convocatoria de Guatemala para la Eliminatoria Mundialista

La Federación de Futbol de Guatemala (FFG), antes conocida como Fedefut, anunció la noche de este sábado la convocatoria oficial del técnico mexicano Luis Fernando Tena para el microciclo número 7, que se desarrollará del domingo 24 de agosto al martes 9 de septiembre, para los partidos ante El Salvador y Panamá por la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf.

En total, son 18 jugadores los que trabajarán bajo las órdenes de Tena en este período. La nómina está conformada principalmente por futbolistas del medio local, ya que los legionarios serán incorporados más adelante para reforzar la “Bicolor” en los duelos oficiales.

Como ha sido una constante en el proceso de Tena, el CSD Municipal aporta la base del equipo nacional, con ocho elementos: Kenderson Navarro, José Morales, Rodrigo Saravia, Carlos Aguilar, Jonathan Franco, Nicolás Samayoa, Pedro Altán y Rudy Muñoz.

En tanto, Comunicaciones suma a cinco representantes en este listado: Fredy Pérez, José Carlos Pinto, Stheven Robles, Darwin Lom y Erick Lemus, jugadores que han tenido protagonismo en el arranque del torneo y que son piezas de confianza para el seleccionador azteca.

El actual campeón del futbol guatemalteco, Antigua GFC, también dice presente con cuatro convocados: José Ardón, José Rosales, Oscar Castellanos y Óscar Santis. Finalmente, el grupo lo completa Kevin Ramírez de Malacateco, cerrando una nómina con mayoría de jugadores de equipos protagonistas del certamen.

Los legionarios de Guatemala

Cabe recordar que los legionarios con reciente participación en la Selección Nacional son Nicholas Hagen, Aaron Herrera, Rubio Rubín, Nathaniel Méndez-Laing, Arquímides Ordóñez, Olger Escobar y Matthews Evans. Ellos no estarán en este microciclo, pero se espera su incorporación en la convocatoria definitiva para los partidos oficiales.