Alerta roja en Guatemala: Luis Fernando Tena enfrenta la peor noticia mientras se juega su lugar en el Mundial 2026

Guatemala deberá superar sus próximos dos desafíos para concretar con éxito su paso por las Eliminatorias al Mundial 2026. El equipo está ante la posibilidad de hacer historia y meterse por primera vez en una gran cita. Dejarán todo para eso.

Luis Fernando Tena se topó con algunas dificultades en su plantilla, por bajas que está obligado a saldar antes de que ruede el balón. Entre lesiones y suspensiones, el entrenador perdió a varios soldados. Fue complicado el armado de esta lista.

Además, Tena tiene a tres futbolistas que se reportaron lesionados durante esta misma etapa. Uno de ellos, al que más atención le pone por la situación en la que se encuentra, es José Carlos Pinto. El cuerpo médico hará todo lo posible por él.

Luis Fernando Tena sufre la baja de José Carlos Pinto en Eliminatorias al Mundial 2026

José Carlos Pinto reportó una lesión durante el pasado partido contra El Salvador por una entrada dura. El golpe afectó tanto la parte ósea como muscular. Aún no tiene el alta médica, pero se encuentra bajo constantes trabajos de recuperación.

Se le evaluó a principio de semana y se espera que su evolución le permita estar en los próximos dos juegos. Entre el jueves y viernes de la corriente semana, se le hará una resonancia magnética para tener certezas sobre su estado de salud.

Por su parte, Rudy Muñoz y Kevin Ramírez cumplieron con sus debidos procesos de recuperación. Alta médica en mano, ya entrenan a la par de sus compañeros en la Selección Nacional de Guatemala. Lo confirmó el licenciado Carlos Marín.

Eliminatorias al Mundial 2026: todos los partidos que le quedan a Guatemala