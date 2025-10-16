No es Oscar Santis: Luis Fernando Tena ya tendría definido al primer convocado en Guatemala para la última fecha de Eliminatorias 2026

La Selección de Guatemala está más viva que nunca en la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, luego de sumar un valioso empate ante Surinam y una victoria histórica sobre El Salvador en el estadio Cuscatlán. Con esos resultados, la Azul y Blanco se mantiene con grandes opciones de clasificar a la Copa del Mundo del 2026, un sueño que sigue latente y que podría definirse en noviembre, cuando dispute sus dos últimos partidos como local.

El conjunto chapín cerrará su participación en casa durante la Fecha FIFA de noviembre, cuando reciba en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, a Panamá y Surinam, dos duelos que serán auténticas finales. La afición guatemalteca ya se ilusiona con ver a su selección celebrar una posible clasificación mundialista, algo que no ocurre desde hace más de tres décadas y que ahora parece más cerca que nunca.

El entrenador Luis Fernando Tena no ha tenido descanso tras los compromisos de octubre y ya comenzó a definir la lista de convocados para los próximos partidos. Sin embargo, el estratega mexicano enfrenta algunos retos, como la suspensión de Nicolás Samayoa, quien acumuló tarjetas amarillas y no podrá estar disponible ante los canaleros, lo que obliga al técnico a buscar un sustituto confiable en la zaga.

Chucho López se ganó su lugar

Entre las buenas noticias para el cuerpo técnico destaca el regreso de Antonio De Jesús “Chucho” López, quien tras más de año y medio fuera de la selección, volvió en la última convocatoria y se ganó el derecho de continuar. Su asistencia ante El Salvador fue clave para el triunfo chapín y demostró que el jugador de Xelajú MC atraviesa un gran momento futbolístico.

“Chucho” López se ha convertido en la gran figura de Xelajú MC, club con el que disputará los próximos compromisos de Liga Nacional y las semifinales de la Copa Centroamericana antes de ponerse nuevamente a disposición de Tena. Su experiencia, liderazgo y desequilibrio por las bandas podrían ser determinantes para los partidos decisivos de noviembre.

Con el ánimo en alza, un grupo unido y el respaldo de su afición, Guatemala se prepara para escribir una nueva página en su historia. El sueño mundialista está más vivo que nunca, y el estadio El Trébol podría ser el escenario donde la Azul y Blanco confirme que está lista para dar el salto al escenario más grande del fútbol: el Mundial del 2026.