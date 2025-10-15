Sin tiempo para celebrar: Luis Fernando Tena se encuentra con un problema para los juegos ante Panamá y Surinam

La Selección de Guatemala volvió a sonreír en la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf tras vencer 1-0 a El Salvador en el estadio Cuscatlán, un resultado que mantiene viva la ilusión de la azul y blanco en su camino hacia la Copa del Mundo 2026. El triunfo llegó en un momento clave, cuando el equipo dirigido por Luis Fernando Tena necesitaba demostrar carácter y recuperar terreno en el Grupo A.

Ahora, el conjunto chapín deberá cambiar rápidamente el chip y enfocarse en los partidos decisivos de la Fecha FIFA de noviembre, cuando reciba en el estadio Manuel Felipe Carrera a Panamá y Surinam, dos selecciones que están en la pelea directa por los primeros puestos. Los duelos en casa serán determinantes para mantener vivas las aspiraciones mundialistas.

Sin embargo, no todo fue alegría para Tena, ya que pocas horas después del triunfo se confirmó que Nicolás Samayoa quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que no podrá ser tomado en cuenta al menos para el encuentro ante Panamá. La ausencia del defensor central, uno de los pilares en la zaga guatemalteca, representa un desafío importante para el cuerpo técnico.

Los posibles sustitutos de Nicolás Samayoa

Entre los posibles sustitutos de Samayoa destaca Kevin Ruiz de Xelajú MC, quien hasta antes de la Copa Oro era habitual en las convocatorias de Tena. Su conocimiento del sistema y del grupo lo coloca como una alternativa sólida para regresar al combinado nacional en esta fecha crucial.

Otra opción que analiza el cuerpo técnico es Carlos Salvador Estrada de Municipal, quien atraviesa un gran momento con su club. El zaguero rojo ya sabe lo que es vestir la camiseta de la bicolor, y su estilo de juego físico y ordenado podría ser clave para frenar a los potentes delanteros panameños.

Por último, se encuentra José Ardón, defensor que ha sido un habitual en las convocatorias y que podría ser el elegido para acompañar a José Pinto en la línea defensiva. Con la confianza recuperada tras el triunfo en el Cuscatlán, la Selección de Guatemala se prepara para una doble fecha que definirá su destino en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.