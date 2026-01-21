El inesperado gesto del Fantasma Figueroa luego de debutar con victoria al mando de Comunicaciones

Comunicaciones FC inició con el pie derecho su lucha por salir de los últimos lugares del acumulado, al imponerse 3-2 sobre Achuapa en el estadio Winston Pineda Gudiel, en la primera jornada del Torneo Clausura 2026. El triunfo no solo significó tres puntos vitales, sino también un mensaje claro de que el equipo albo quiere cambiar el rumbo mostrado en el campeonato anterior.

El conjunto crema tomó ventaja rápidamente en el marcador. Al minuto 11, Lynner García desbordó por la banda izquierda y envió un centro preciso que Marco Domínguez conectó de cabeza para firmar el 0-1, reflejando la buena disposición ofensiva con la que los capitalinos saltaron al terreno de juego.

La presión y el orden de Comunicaciones continuaron dando frutos y, al minuto 21, Anderson Ortiz habilitó con una gran asistencia a Dairon Reyes, quien controló con calidad y definió con un remate cruzado para ampliar la ventaja y colocar el 0-2, silenciando al público local.

Achuapa intentó reaccionar, aunque con pocas ideas en ataque. Sin embargo, al minuto 34 encontró una oportunidad desde el punto penal, que fue bien aprovechada por el trinitense Jomal Williams, quien venció a Fredy Pérez para marcar el 1-2 y devolverle algo de esperanza a los cebolleros.

La ilusión de los locales duró poco, ya que nuevamente apareció la sociedad entre Lynner García y Dairon Reyes. El cubano recibió dentro del área y sacó un disparo certero para anotar el 1-3, devolviendo la tranquilidad al equipo dirigido por Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa. En el complemento, el 2-3 llegó al minuto 58, cuando Carlos Mejía ejecutó un tiro libre que se le escapó de las manos a Fredy Pérez, recortando distancias.

El polémico gesto del Fantasma Figueroa

Tras el pitazo final, destacó la actitud y gesto que tuvo el entrenador chileno Marco Antonio Figueroa, cuando inmediatamente se dirigió al centro del campo y comenzó a llamar a todos sus jugadores, pero al mismo tiempo alejando con su característica forma de ser a los medios de comunicación para que no intervinieran.

El Fantasma reunió a los futbolistas para darles una charla, la cual duró unos segundos y en el que dio muestras que hay unidad en el equipo que busca mejorar lo hecho en el campeonato anterior y así ser protagonista. Los cremas sumaron sus tres primeros puntos y buscarán su segundo triunfo el sábado cuando reciban la visita de Cobán Imperial por la jornada dos.