Comunicaciones logró salir de la zona de descenso a partir de la llegada del Fantasma Figueroa. El equipo crema no sólo le escapó a la parte roja, sino que ahora es el líder absoluto del Torneo Clausura 2026 tras haber goleado a Achuapa por 4-0.

Gran parte de este buen presente que atraviesan los Cremas se explica a raíz del rendimiento que muestra en la cancha Dairon Reyes. El cubano es uno de los máximos goleadores del equipo con seis tantos, a pesar de que no juega como delantero.

El ex Inter Miami, que llegó en octubre debido a la crisis deportiva del Albo, encabeza la remontada de los Cremas en este nuevo año. Debido a su nivel en este campeonato, Comunicaciones es alertado por lo que pueda pasar con su futuro.

La continuidad de Dairon Reyes en Comunicaciones peligra

El periodista Javier Del Cid Meyer, en su cuenta de Facebook, considera que Reyes es el mejor futbolista de la Liga Nacional y piensa que “lo va a buscar toda Centroamérica en mayo“, cuando finalice el Clausura.

Cabe mencionar que Dairon Reyes tiene contrato con Comunicaciones hasta mitad de este año. El mediocampista ofensivo llegó como agente libre luego de no haber alcanzado un acuerdo con el Inter Miami, donde era parte del equipo filial.

De continuar en este nivel, será difícil para la directiva de Comunicaciones mantenerlo, ya que tendrá que dialogar con el futbolista cubano para extender el contrato y realizarle una posterior mejora salarial debido a lo que está mostrando en el campo.

