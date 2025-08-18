El Salvador quedó atrás: David Dóniga dirigiría a un importante equipo de la Concacaf.

Nueve meses después de su último partido al frente de la Selección de El Salvador, que terminó en victoria 1-0 contra Montserrat y le permitió devolverla a la Liga A de Naciones, el técnico español David Dóniga tiene todos los números para volver a dirigir en la región.

Pero ni siquiera su súbita salida de la Selecta por decisión de la FESFUT (Federación Salvadoreña de Fútbol), que allanó el camino para la llegada del “Bolillo” Gómez, sorprendió tanto a la afición cuscatleca como el equipo en el que suena el nacido en Torrejón de Ardoz hace 43 años.

David Dóniga, cerca de la Liga MX

Según informó el diario AS, Dóniga es uno de los principales candidatos para ocupar el banquillo de Puebla de México, que quedó vacante con la reciente renuncia del entrenador argentino Pablo Guede tras acumular 15 derrotas en 21 partidos de Liga MX, donde también sumó 3 victorias y 3 empates.

En la Leagues Cup, eso sí, metió al club en los cuartos de final, donde se enfrentará al Seattle Sounders del salvadoreño Alex Roldán este jueves 21 de agosto. Empero, dicho encuentro será dirigido por el DT interino Martín Bravo, quien estaba al frente de la Sub-21.

Dóniga, ex asistente de Thomas Christian y seleccionador de la categoría U-23 en Panamá, podría sumar su cuarta experiencia como DT tras pasar por 9 de Octubre de Ecuador, Sporting San Miguelito y El Salvador, donde, además de clasificar a la Copa Oro, cortó la pesada racha de 23 juegos sin triunfos que arrastraba el equipo.

Puebla, de vínculo especial con los salvadoreños por haber tenido en sus filas a “Pelé” Zapata, mundialista con la Azul y Blanco en 1982, marcha penúltimo en el Apertura 2025 con apenas 3 puntos y necesita dar urgentemente un golpe de timón para soñar con el ansiado título que le es esquivo hace 35 años.

David Dóniga sumó 7 victorias, 3 empates y 4 derrotas en El Salvador. Tras su partida, tuvo un acercamiento inocuo con Málaga. (Foto: EFE)

Esa estrella, la de 1990, fue la segunda a nivel nacional para la Franja, que salió campeona también en la temporada 1982/1983. El mayor logro de su historia lo obtuvo en 1991, cuando conquistó la Copa de Campeones de la Concacaf.