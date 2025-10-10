Es tendencia:
Nicholas Hagen en jaque: el portero recibe el castigo de Guatemala mientras la selección se queda fuera del Mundial 2026

Guatemala empató contra Surinam y Nicholas Hagen sufrió un castigo después del partido de Eliminatorias.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El portero chapín fue partícipe del empate.
© FFGEl portero chapín fue partícipe del empate.

La Selección de Guatemala igualó por 1-1 en su visita a Surinam y quedó muy golpeada por cómo se le escapó el encuentro. Hasta el minuto 94, la Azul y Blanco tenía el marcador a su favor tras el tanto de Darwin Lom a los 75′. Luego, apareció Virgil Misidjan para ponerle fin a la felicidad chapina.

Al partido le quedaba tan solo un minuto. Por eso, el camerino de Guatemala está muy dolido por lo cerca que estuvieron de lograr un triunfo vital en la clasificación al Mundial 2026.

Nicholas Hagen, titular en Paramaribo, fue el principal castigado por la afición después de que finalizó el encuentro. Las redes sociales se llenaron de comentarios en su contra por la acción que realizó en la jugada previa al gol de Surinam.

El error de Nicholas Hagen que derivó en el empate de Surinam ante Guatemala

Antes del empate, el portero del Columbus Crew rechazó un tiro de esquina de Surinam con los puños. El despeje fue corto y quedó cerca del área para que los locales pudieran rematar de media distancia. La afición le reprochó que no pudo contener el balón, algo que habría dejado el resultado por 1-0.

Además de despejar el balón, Nicholas Hagen lo dejó en el centro y muy cerca del área chapina. Habitualmente, los porteros rechazan estos lanzamientos hacia las bandas para que no suceda justamente la acción que ocurrió en el gol de Surinam.

Ahora, Guatemala quedó muy comprometida en la tabla de posiciones del Grupo A. Está prácticamente obligada a ganar en la próxima jornada contra El Salvador. Un empate la dejaría con posibilidades, pero ya pasaría a depender de otros partidos.

