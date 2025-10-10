Toda Guatemala conmocionada por la revelación de Luis Fernando Tena sobre la interna del camerino: “Duele mucho”

El técnico de la Selección de Guatemala, Luis Fernando Tena, se mostró visiblemente molesto y afectado tras el empate 1-1 ante Surinam, resultado que dejó a la Azul y Blanco con un sabor amargo al dejar escapar una victoria que parecía asegurada. El estratega mexicano destacó el esfuerzo y compromiso de sus jugadores, pero lamentó que el trabajo de todo el partido se haya desvanecido en los últimos minutos.

“Tenemos un sabor amargo porque estoy orgulloso de mis jugadores por cómo juegan, defienden su camisola, se matan en cada pelota, no dejan de correr. Se había hecho un partido con mucha intensidad porque teníamos un rival fuerte, fuimos desdoblando al ataque hasta que cayó el gol. Duele mucho perder dos puntos en el último minuto”, expresó Tena con tono de frustración.

El entrenador resaltó que la Bicolor mostró carácter y personalidad, especialmente jugando como visitante, pero reconoció que el empate deja un golpe anímico difícil de asimilar. “Tenemos un equipo fuerte, se plantó con personalidad, así como lo hizo ante Panamá y ahora en Surinam. No se perdió, aunque esta vez nos sentimos dolidos por cómo se dio todo, porque sentíamos que merecíamos ganar. Ahora hay que pensar en El Salvador, con la obligación de ganar”, comentó.

Tena también habló sobre el estado emocional de sus dirigidos tras el resultado: “Están dolidos, tristes, con coraje, discutiendo. Duele mucho perder dos puntos de esta forma, porque el triunfo era valioso por ser de visita y por la tabla. Estamos dolidos a pesar de lo bien que jugamos y del orden que tuvimos. Hubo determinación, orgullo y capacidad para defender cada pelota”.

Luis Fernando Tena ya piensa en El Salvador

Pensando en el siguiente compromiso, el técnico adelantó que estudiarán los partidos de El Salvador para planificar con detalle. “Vamos a analizar el partido de El Salvador contra Surinam y Panamá, luego veremos cómo lo planificamos. Pienso más en mi equipo. Sé que tengo jugadores con carácter y sé que nos vamos a levantar para el martes. Estamos dolidos, pero confío que haremos un buen partido”, aseguró el estratega.

Finalmente, Tena no quiso profundizar en las polémicas arbitrales, pero sí señaló las dificultades que tuvo su equipo. “El arbitraje es complicado, es mejor no hablar de eso. En el primer tiempo tratamos de desdoblar en ataque, pero no fuimos precisos, nos costó la cancha, el viento y la lluvia, en el segundo sí se pudo hacer”, concluyó. La Selección de Guatemala ahora se enfocará en su duelo del martes ante El Salvador en el estadio Cuscatlán, donde está obligada a ganar para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar al Mundial 2026.

