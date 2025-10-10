Sorpresa en Guatemala: la noticia de último que impacta a la selección en el momento más importante

Guatemala se sorprende ante la noticia de último momento que impacta en uno de los momentos más importantes del año. Mientras la Selección Mayor disputa las Eliminatorias al Mundial 2026, la Sub-23 alista detalles para Santo Domingo.

La Selección Nacional Sub-23 tiene un nuevo legionario, oficialmente. Se trata de Patrick Arana, jugador del CF Montreal. Estará en los Juegos Centroamericanos, según informó el periodista Manuel López en Facebook. Una alegría inmensa.

También trascendió que Arana se entrena con el primer equipo del Montreal y tiene muchísimo potencial. Figura en la convocatoria pretendida para entrenar entre el 13 y el 19 del corriente mes de octubre bajo las órdenes de Willian Coito.

Subir a entrenar con el plantel mayor lo llevó a forjar una bonita amistad con el propio Olger Escobar, una de las figuras del conjunto canadiense que tiene tanto presente como futuro en defensa de la bandera guatemalteca. Dos gigantes.

Guatemala tuvo un cambio de planes para enfrentar a Surinam en Eliminatorias

Guatemala enfrentará a Surinam este viernes con ajustes obligados para todo lo que preparó Luis Fernando Tena. La alineación deberá atravesar una modificación inesperada, que puede generar un rendimiento sorpresivo para toda esa plantilla.

Según la información comunicada por Guatefutbol, no queda otra opción a Tena que el “cambio de planes”. Esto se debe a la ausencia del mediocampista José Rosales por acumulación de tarjetas amarillas. La noticia les llegó a última hora.

Rosales sumó amonestaciones en los partidos frente a República Dominicana y Panamá. Al futbolista no le quedará más remedio que cumplir con suspensión de una fecha impuesta por el organismo rector. No estará ante The Suriboys.