La esposa de Aarón Herrera fue terminante con la figura de Guatemala ante el llamado de Luis Fernando Tena para clasificarse al Mundial 2026: “No lo hagas”

Guatemala entera se encuentra ante un momento límite. Comenzará la segunda ventana de la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026, y ningún equipo se quiere perder la oportunidad de clasificar. La disputa está que arde, realmente.

La Bicolor ocupa el último puesto del Grupo A, sorpresivamente liderado por su par de Surinam. Ahí mismo, El Salvador hace las veces de escolta y Panamá está tercera. Todavía quedan cuatro jornadas por disputarse y deberán dejarlo todo.

Aarón Herrera es una de las piezas determinantes que tiene Luis Fernando Tena entre sus convocados. Si bien se mantuvo entre dudas durante la etapa anterior, hoy en día está más que firme. Se perfila como titular indiscutido del equipo.

Guatemala en vilo: la esposa de Aarón Herrera lo advirtió antes de sumarse a La Bicolor

Aarón Herrera es uno de los favoritos entre los aficionados, debido al fuste que él mismo demuestra dentro del campo. Por eso mismo, todos los chapines se le acercan para tomarse fotografías y pedirle algunos autógrafos en sus camisolas.

“Cuando te tomas fotos con los fanáticos, especialmente con mujeres, no pongas tu brazo alrededor de ellos. No agarres su cintura, no lo hagas. Mantén tus manos en los bolsillos, mantén tus manos quietas”, dijo entre celos y cuidados Lillian Bauer.

“Cariño, no hay problema, haré eso”, respondió el futbolista. En las fotos con sus fanáticos se puede observar la forma contundente en la que obedeció al pedido de su esposa. El verdadero jugador de toda la cancha, y no escribo de fútbol…