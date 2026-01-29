Ni Municipal ni Comunicaciones: Daniel Méndez es aficionado de este equipo de la Liga Nacional de Guatemala y le envió un guiño

El seleccionado de Guatemala Daniel Méndez, nacido en México pero con raíces chapinas, continúa dando pasos firmes en su carrera futbolística al militar en las fuerzas básicas del Pachuca, donde su alto rendimiento lo perfila como uno de los proyectos con mayor proyección hacia el primer equipo de los Tuzos.

En una entrevista concedida al periodista Echeverría Sports, Méndez fue consultado sobre la posibilidad de haber recibido alguna oferta del fútbol guatemalteco, a lo que respondió con total franqueza, dejando claro que hasta ahora su camino ha estado enfocado lejos de la Liga Nacional.

“Nunca me ha llegado una oferta y nunca he pensado en irme allá, pero sí tengo un equipo favorito y en un futuro uno nunca sabe”, expresó el joven futbolista, dejando abierta una puerta para lo que pueda suceder más adelante en su carrera profesional.

El mediocampista también sorprendió al revelar su afinidad familiar con uno de los clubes históricos del país. “Toda mi familia le va a Xelajú, mi familia es de allá, mis dos tíos jugaron un poquito con ellos”, confesó, reforzando el vínculo emocional con los súper chivos.

Sin embargo, Méndez fue claro al subrayar sus prioridades actuales. “Estoy agradecido con la gente de Pachuca y daré todo para poder quedarme y llegar a la primera división”, afirmó, ratificando su compromiso con el proyecto mexicano.

Aunque no descarta vestir en el futuro la camiseta de Xelajú MC, Daniel Méndez recalcó que su principal objetivo es consolidarse con Pachuca y seguir creciendo a nivel internacional, al mismo tiempo que busca afianzarse con la Selección de Guatemala, donde espera convertirse en una pieza importante a mediano plazo.

