“Competir de mejor manera”: Exjugador de Guatemala lanza inesperado análisis a Luis Fernando Tena tras la derrota vs Canadá

La Selección Nacional de Guatemala, dirigida por el técnico mexicano Luis Fernando Tena, sufrió su primer tropiezo del 2026 tras caer 0-1 ante Canadá en un partido amistoso disputado en el BMO Stadium de Los Ángeles, California. El único tanto del encuentro fue obra de Jacen Russell-Rowe, quien marcó al minuto 65, en un duelo donde la Bicolor mostró carácter pese al resultado adverso.

Más allá de la derrota, el gran protagonista para Guatemala fue el guardameta Kenderson Navarro, quien se erigió como la figura del partido al realizar más de seis atajadas clave, varias de ellas en acciones claras de gol, evitando que el marcador se convirtiera en una goleada histórica frente a un rival de mayor rodaje internacional.

Chalo Romero vio aspectos positivos en Guatemala

Tras el compromiso, el exseleccionado nacional Gonzalo “Chalo” Romero analizó el desempeño de la Bicolor en declaraciones a Emisoras Unidas, destacando los puntos rescatables de esta primera presentación del año. “Definitivamente el trabajo de Kenderson Navarro sobresale, y hay muchachos jóvenes con personalidad”, afirmó el exfutbolista, valorando la actitud mostrada por el plantel.

Romero subrayó que este tipo de partidos permiten entender la exigencia del fútbol de selecciones. “El ritmo, la presión, la intensidad y el colmillo son diferentes”, explicó, remarcando que esta juventud tiene talento, pero que aún necesita roce internacional para consolidarse y competir de mejor manera en escenarios de alto nivel.

Además, el exjugador consideró importante ampliar la competencia bajo los tres palos, señalando que Luis Morán también merece oportunidades. “A pesar del excelente trabajo de Kenderson, creo que Morán necesita un espacio para defender el arco de Guatemala”, comentó, resaltando la dinámica positiva que mostró el equipo a lo largo del encuentro.

Finalmente, Gonzalo Romero hizo un llamado a la unidad del entorno del fútbol guatemalteco, involucrando a clubes, afición y periodismo deportivo, para respaldar el proceso. “Cada uno debe poner su grano de arena para no ahogarnos en la orilla”, concluyó, con la esperanza de que este proyecto lleve a cumplir el sueño mundialista que comparte todo el país.

