Varios jugadores de la Selección de Costa Rica fueron importantes en la Copa del Mundo que se jugó en Brasil 2014. Diferentes nombres lograron lo que terminó siendo una de las mejores actuaciones de la historia entre selecciones de la Concacaf.

Referentes como Celso Borges, Bryan Ruiz, Keylor Navas, Joel Campbell, Geancarlo González, entre otros, escribieron la historia grande de La Sele en la cita mundialista junto al entrenador Jorge Luis Pinto.

Recientemente, uno de los integrantes de este combinado como lo fue Randall Brenes dejó declaraciones en las que llenó de elogios a Keylor Navas por encima del resto de los futbolistas. El ex delantero lo ubicó en lo más alto al actual portero de Pumas.

ver también No sólo serán argentinos: Bocha Batista tendrá ticos en un staff técnico y así los anunció la Fedefútbol

Randall Brenes pone a Keylor Navas en lo más alto entre los héroes de Brasil 2014

“Si hay que darle un porcentaje más alto de lo que se hizo en Brasil a alguien es a Keylor. A mi entender, ha sido el mejor portero de América por mucho tiempo. Y a nivel mundial, puede ser uno de los tres o cuatro mejores porteros del mundo, cuando estuvo en el Real Madrid“, dijo en una entrevista con el Diario As.

Y también lo considera uno de los mejores de la historia en su puesto: “Participó y tuvo intervenciones vitales para conseguir las Champions que tiene. Ahora en Pumas sigue brillando. Para mí, es uno de los mejores porteros de la historia y el mejor portero de la historia de Costa Rica”.

¿Qué piensa Randall Brenes sobre la llegada de Fernando Batista?

Además, se refirió a la reciente contratación de Fernando Batista como el nuevo entrenador de La Sele: “Necesita tiempo para que se cree una identidad de juego en la selección. No hay una constancia, jugadores van y vienen. El éxito del 2014 es que desde el 2011, el entrenador fue Jorge Luis Pinto y no siempre fue bueno, hubo microciclos, hubo trabajo, se armó un equipo. El acierto, contratar a un técnico desde ya“.

Publicidad