Municipal vs. Comunicaciones: ¿A qué hora y dónde ver el Clásico? Liga Nacional de Guatemala 2025

Este domingo, Municipal y Comunicaciones escribirán el capítulo número 344 de la máxima rivalidad del fútbol guatemalteco. Ocurrirá en la cuarta jornada del Torneo Apertura 2025, a la cual ambos equipos llegan deseosos de volver al triunfo: los Cremas quieren alcanzar a los Rojos, que tienen 7 puntos y, a su vez, buscan evitar que Mixco, líder con 12 unidades, siga tomando distancia.

¿Cuándo juegan Municipal vs. Comunicaciones el Clásico 334?

Municipal y Comunicaciones se enfrentarán mañana, domingo 10 de agosto, a las 5:00 p.m. de Guatemala, en el Estadio “El Trébol”.

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Municipal y Comunicaciones?

El Clásico de la Liga Nacional se podrá ver en Guatemala a través de Canal 11 y Tigo Sports (canal 6/706 HD, app y web).

¿Cómo ver a los Rojos vs. Cremas en USA?

La transmisión de Municipal – Comunicaciones iniciará a las 7:00 p.m. (ET) de Estados Unidos y estará a cargo de TeleCentro (canal 429 de DIRECTV).

Así llega Municipal

Los Escarlatas acumulan más minutos que su rival debido a su participación en la Copa Centroamericana, donde vienen de empatar 1-1 con Sporting San Miguelito y la afición pidió la salida del técnico Mario Acevedo. Dicho resultado los dejó afuera de la zona de clasificación de momento, por lo que el miércoles están obligados a derrotar a Real España.

En el torneo local, acumulan dos ganes consecutivos: luego de empatar 2-2 con Achuapa en el debut, vencieron 2-1 a Aurora y rescataron un triunfo 1-0 ante Cobán Imperial con el gol de su refuerzo estrella, Nicolás Samayoa.

Así marcha el historial de Municipal y Comunicaciones tras 333 Clásicos. (Foto: Liga Banrural de Guatemala / X)

Así llega Comunicaciones

Los pupilos de Roberto Hernández, quien admitió no estar satisfecho con el rendimiento del equipo, están teniendo un andar irregular en el Apertura 2025: primero le ganaron 2-0 a Mictlán con contundencia, luego perdieron 1-0 ante Mixco y empataron 2-2 con Guastatoya gracias al doblete de Darwin Lom.

Como aliciente para este Clásico, los Cremas recuperarán a José “Moyo” Contreras y Stheven Robles también podría ser de la partida. No es ese el caso de los lesionados Wilson Pineda y Erick González.

