Mario Acevedo provoca el enojo de la afición de Municipal a muy poco del Clásico 334

El empate 1-1 entre Municipal y Sporting San Miguelito dejó un sabor amargo en las gradas de El Trébol. El resultado, que se selló hasta el minuto 98, encendió el descontento de la afición escarlata, que no dudó en manifestar su molestia apenas sonó el pitazo final. Los gritos de “¡Fuera Acevedo, fuera Acevedo!” retumbaron en el estadio, dejando claro el clima de tensión que rodea al equipo rojo.

El técnico Mario Acevedo, visiblemente cabizbajo, abandonó el terreno de juego acompañado por su asistente Dwight Pezzarossi. La caminata hacia los camerinos estuvo cargada de silencio y gestos serios, reflejo del momento complicado que atraviesa el club en este inicio de temporada.

En la conferencia de prensa posterior, Acevedo no esquivó el tema y reconoció que la afición tiene todo el derecho de expresar su inconformidad. “Obviamente uno sabe que si no se consigue el resultado habrá molestia en la afición, esto será siempre, de toda la vida. Sabemos a lo que nos exponemos”, declaró el estratega argentino con un tono sereno, aunque sin ocultar la preocupación.

Más allá del malestar, el entrenador quiso transmitir un mensaje de fortaleza interna. Aseguró que el grupo de jugadores está “mentalizado y unido” para sacar adelante los próximos desafíos, consciente de que el calendario no da respiro y que se avecinan duelos de alta exigencia.

El primer gran reto en el horizonte es nada menos que el clásico 334 del fútbol guatemalteco ante Comunicaciones, un partido que por sí solo ya exige concentración máxima, pero que en esta ocasión llega con el añadido de la presión por sumar puntos y calmar las aguas.

Posteriormente, Municipal enfrentará a Real España en la Copa Centroamericana, un compromiso en el que no tienen margen de error si quieren mantener vivas sus aspiraciones en el certamen. Un tropiezo podría significar el adiós prematuro en la competencia regional.

Con la el público impaciente, un calendario exigente y la obligación de recuperar el protagonismo, Mario Acevedo se juega mucho más que tres puntos en los próximos encuentros. El resultado del clásico y la Copa podrían definir no solo el rumbo de la temporada, sino también su futuro en el banquillo rojo.