Comunicaciones y Municipal dan la noticia más esperada para los aficionados que radican Estados Unidos

El fútbol guatemalteco traspasará fronteras y despertará pasiones en el corazón de California. El próximo domingo 7 de septiembre, a las 5:00 p.m., el majestuoso BMO Stadium de Los Ángeles será testigo de una nueva edición del clásico más vibrante de Guatemala: Comunicaciones vs. Municipal, en el marco de la Copa Guate Banrural. Un choque de titanes que promete emoción, nostalgia y orgullo chapín en territorio estadounidense.

Avalado por la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, el partido reunirá a los dos clubes más laureados del país en un espectáculo que va más allá del fútbol. Tanto Cremas como Rojos viajarán con plantillas estelares y cuerpo técnico de primer nivel, garantizando un enfrentamiento de alta intensidad para el deleite de los miles de guatemaltecos que residen en EE.UU., particularmente en el estado de California.

El evento no solo será una batalla deportiva, sino también un homenaje a la identidad y el arraigo cultural. La iniciativa es impulsada por el Banco de Desarrollo Rural, S.A. -BANRURAL-, con el objetivo de fortalecer los lazos con la diáspora guatemalteca. “La Copa Banrural es una cita con la emoción, la historia y la identidad”, afirmó Juan Luis Fonseca, gerente general de la entidad.

Más allá del césped, el estadio abrirá sus puertas desde las 3:00 p.m. para ofrecer una experiencia integral. Los asistentes podrán disfrutar de zonas de activación familiar, platillos típicos, bebidas tradicionales y una presentación especial del legendario grupo Alux Nahual, agregando un ingrediente musical a esta fiesta deportiva.

Las leyendas del fútbol nacional también tendrán su espacio en el evento. Íconos como Juan Carlos Plata, Martín Machón, Juan Manuel Funes y Mario Acevedo fungirán como embajadores del clásico, llevando su legado y carisma a una nueva generación de aficionados que, aunque lejos de casa, siguen sintiendo los colores de su patria.

Los precios para el Comunicaciones vs Municipal en Estados Unidos

Los boletos estarán disponibles desde el viernes 8 de agosto a través de www.ticketmaster.com, con precios accesibles que arrancan desde los $25 dólares. Una oportunidad imperdible para reencontrarse con las raíces, la pasión y la historia del balompié nacional en una de las ciudades con mayor presencia chapina en el mundo.

La Copa Guate Banrural no será solo un partido; será una celebración del orgullo guatemalteco, un puente entre generaciones, y un testimonio del poder del fútbol para unir a una nación, sin importar cuán lejos esté su gente.