Decisión tomada: Fantasma Figueroa ya impuso su primera medida drástica para rescatar a Comunicaciones

Comunicaciones atraviesa una dura crisis de la que intentará salir para no sufrir una verdadera desgracia deportiva. Después de quedar en el último puesto del Torneo Apertura 2025, la comisión directiva propuso dar un volantazo urgente.

Uno de los primeros movimientos de la dirigencia para enderezar el barco en el 2026 fue devolver a Iván Franco Sopegno a las fuerzas básicas. El entrenador al que contrataron en su lugar fue Marco Antonio Figueroa, recientemente llegado.

Con su arribo, el Fantasma se dispuso a ordenar la plantilla para encarar de la mejor manera posible el próximo campeonato. Para eso, el experimentado DT tomó una drástica decisión con la que inició su camino entre todos Los Blancos.

La estricta decisión del Fantasma Figueroa al frente de Comunicaciones para 2026

Según contó El Pelón GT a través de su página de Facebook, el nuevo director técnico de Comunicaciones envió una advertencia a sus jugadores. Pondrá una estricta regla para toda la plantilla. La misma será para cuidar su estado físico.

Como lo hace Pep Guardiola en el Manchester City, por ejemplo, Marco Antonio Figueroa se ocupará de poner bajo estricto entrenamiento a aquellos futbolistas que lleguen con sobrepeso a las prácticas. Harán dietas y gran trabajo aeróbico.

Además, el Fantasma explicó que el respeto será la base de su plan de trabajo, por lo que nadie podrá llegar tarde a las concentraciones, ausentarse, no hacer berrinches sin sentido dentro de la cancha. Deberán mostrar sus valores siempre.

