Municipal toma nota: Roberto Hernández suma otro problema en Comunicaciones para el Clásico 334

Comunicaciones afronta días clave antes de disputar el Clásico 334 ante Municipal, un duelo que siempre despierta pasión y tensión en el fútbol guatemalteco. El equipo albo podría sumar una nueva ausencia de peso, ya que Stheven Robles es duda para el partido tras sufrir una lesión muscular que también le impidió participar en el reciente compromiso contra Guastatoya.

ver también El sueño de Comunicaciones: revelan la verdad detrás del bombazo que podría cambiarlo todo en Guatemala

La posible baja de Robles se sumaría a una lista de ausencias preocupante para el técnico crema. Erick González está descartado tras ser operado de apendicitis aguda, un procedimiento que lo mantendrá alejado de las canchas por varias semanas. A esto se agrega la prolongada recuperación de Wilson Pineda, quien continúa fuera de actividad debido a una fractura de peroné.

Estas bajas representan un desafío para la estructura táctica de Comunicaciones, que se verá obligado a reajustar su once titular y buscar variantes para mantener su solidez en un duelo que suele definirse por detalles. Enfrente estará un Municipal que llega motivado, consciente de que cada clásico es una oportunidad para dejar huella.

Publicidad

Publicidad

Las buenas noticias en Comunicaciones

No todas son malas noticias para el conjunto albo. El capitán José “El Moyo” Contreras regresará a la convocatoria tras ausentarse por el sensible fallecimiento de su abuelita. Su vuelta no solo aporta calidad técnica y liderazgo, sino también un factor anímico importante para el grupo.

El retorno de Contreras podría ser clave para dotar de creatividad y visión de juego al mediocampo crema, una zona que podría verse exigida al máximo por la presión que suele ejercer Municipal. Además, su experiencia en clásicos será un activo valioso para manejar los momentos de tensión del encuentro.

Publicidad

Con este panorama, el cuerpo técnico de Comunicaciones trabaja a contrarreloj para definir la estrategia y esperar hasta último momento la evolución de Stheven Robles. La decisión sobre su participación podría tomarse apenas horas antes del pitazo inicial.

Publicidad

ver también Comunicaciones y Municipal dan la noticia más esperada para los aficionados que radican Estados Unidos

El Clásico 334 no solo pondrá en juego tres puntos, sino también el orgullo y el dominio histórico de la serie. Entre bajas sensibles, regresos emotivos y la eterna rivalidad entre Cremas y Rojos, el duelo promete ser un capítulo más de la apasionante historia del fútbol guatemalteco.