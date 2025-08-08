Nicolás Samayoa se defiende: la figura de Municipal no se guarda nada le responde a la afición de los rojos

Nicolás Samayoa se defendió de los insultos y abucheos. Luego del empate que tuvo Municipal, los aficionados descargaron su frustración para con la plantilla y el cuerpo técnico. Esta actitud no le agradó al futbolista recién llegado al equipo.

Los Rojos igualaron 1-1 con Sporting San Miguelito en el Estadio Manuel Felipe Carrera, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Centroamericana, lo que significó una verdadera decepción para todos los espectadores presentes.

ver también Sorpresa en Guatemala: Sebastián Bini se acerca a otro grande de Centroamérica tras su escandalosa salida de Municipal

Ambos clubes comparten el Grupo B del certamen con Diriangén, Herediano y Real España. Ninguno se vio favorecido con la repartija de puntos, menos aún el cuadro escarlata por su condición de local. Los fanáticos se lo hicieron padecer.

Publicidad

Publicidad

Con dos encuentros por jugar y una jornada de descanso por delante, casi que no queda otra opción que ganar y por buena diferencia para los hombres de Mario Acevedo. Eso, y esperar resultados, sería la única forma de avanzar de ronda.

ver también Municipal toma nota: Roberto Hernández suma otro problema en Comunicaciones para el Clásico 334

Nicolás Samayoa responde los insultos en Municipal por Copa Centroamericana

Una vez concretado el empate, el equipo local se retiró entre silbidos, insultos y abucheos. Esto no le gustó para nada a Nicolás Samayoa, figura de la Selección Nacional recién arribada al club. Analizó el partido en cuestión y les respondió.

Publicidad

“Intentamos todo. Lo que nos hizo falta, fue un poquito más de concentración para no permitir que te hagan un gol en el minuto dos. Al final de cuentas, eso te limita mucho y te cambia todo el partido. Después de eso, vimos un equipo que intentó el resto del tiempo”, analizó Samayoa con los periodistas.

Publicidad

ver también Notificado por Concacaf: Municipal consigue lo que tanto necesita Luis Fernando Tena para llevar a Guatemala al Mundial 2026

“Tuvimos muchísimas ocasiones y a veces se te dan las cosas en el fútbol, pero a veces no. Hoy merecíamos más, en mi opinión. Obviamente, el futbol no es de merecer, es de ser contundentes. Lamentablemente, hoy no fue así. Agradezco al club por hacer este esfuerzo de poner las luces”, continuó.

Publicidad

“El ambiente fue increíble y el campo de juego está en muy buenas condiciones para jugar el fútbol que todos queremos ver, pero no me gusta que abucheen a jugadores del equipo. Nosotros sabemos que es Municipal y siempre se tiene la obligación de ganar, esto es así”, finalizó el futbolista.