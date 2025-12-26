Municipal vs. Antigua GFC: ¿A qué hora y cómo ver la final de vuelta que definirá al campeón? Liga Nacional de Guatemala 2025

La Liga Nacional de Guatemala se prepara para una jornada de definición a todo o nada. Tras el gane 2-0 de Antigua GFC sobre Municipal, los coloniales llegan a la vuelta con una ventaja importante, pero nada está escrito: los rojos se aferran a su historia, su gente y su poder ofensivo para intentar una remontada que les dé la ansiada estrella 33.

Será un choque de alta tensión entre el líder de la fase regular y el vigente campeón, con “El Trébol” listo para explotar.

¿Cuándo juega Municipal vs. Antigua GFC por la final de vuelta del Apertura 2025?

Día: sábado 27 de diciembre de 2025

sábado 27 de diciembre de 2025 Hora: 6:00 p.m. (hora de Guatemala)

6:00 p.m. (hora de Guatemala) Estadio: Manuel Felipe Carrera – “El Trébol”, Ciudad de Guatemala

Manuel Felipe Carrera – “El Trébol”, Ciudad de Guatemala Torneo: Final de vuelta – Liga Nacional, Torneo Apertura 2025

¿Dónde ver EN VIVO a Municipal vs. Antigua GFC?

La final de vuelta del Apertura 2025 entre Municipal y Antigua GFC se podrá ver en directo en Guatemala por Tigo Sports y Canal 11, tanto en TV como en sus plataformas digitales (app y web).

¿Cómo llega Municipal?

Municipal arriba al duelo decisivo golpeado, pero con el peso de la historia y la obligación de remontar. Fue el mejor equipo de la fase regular, terminando primero con:

48 puntos en 22 partidos

Récord de 14 victorias, 6 empates y solo 2 derrotas

41 goles a favor y 14 en contra (diferencia de +27)

Publicidad

Publicidad

En la fase final ratificó su condición de candidato, dejando afuera primero a Mictlán con un global de 3-0. Luego superó a Achuapa con un global de 4-1, tras empatar 1-1 de visita y ganar 3-0 en casa. El escenario más adverso se presenta ahora: fue superado 2-0 por Antigua en el Pensativo, resultado que lo obliga ahora a ganar por una amplia diferencia en casa para soñar con el título.

¿Cómo llega Antigua?

Antigua GFC defiende la corona con autoridad. En la fase regular terminó tercero, con una campaña muy sólida:

Publicidad

42 puntos en 22 partidos

13 victorias, 3 empates y 6 derrotas

39 goles a favor y 23 en contra (diferencia de +16)

Publicidad

El elenco de Maurico Tapia también mostró carácter en series directas. En cuartos le remontó a Xelajú con un 2-0 en casa tras caer 1-0 de visita. En semifinales eliminó a Aurora con un global de 5-2. Y en la final de ida, dieron un paso gigante al ganar 2-0 con tantos de Apaolaza y Santis, incluso jugando un tramo con un hombre menos. Ahora llegan a la vuelta con la posibilidad de coronarse bicampeones en campo ajeno

Publicidad

¿Quién es el árbitro de la final de vuelta entre Municipal y Antigua?