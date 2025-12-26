La gran final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala llega al duelo de vuelta con un detalle que lo cambia todo: las reglas ya no son las mismas que en cuartos de final y semifinales. Antigua GFC viaja a El Trébol con una ventaja de 2-0 construida en el Pensativo, pero Municipal se aferra a su historia, a su gente y a la posibilidad real de igualar el marcador global y llevar la serie al límite.

En las rondas anteriores, el formato favorecía claramente a los equipos mejor ubicados en la fase de clasificación. En cuartos de final y semifinales, si el marcador global terminaba empatado, no había tiempos extra ni penales: clasificaba automáticamente el club que hubiera terminado más arriba en la tabla de la fase regular. Es decir, había una “ventaja deportiva” explícita para los mejor sembrados, sin necesidad de definición en la cancha más allá de los 180 minutos.

ver también La estrategia de Mario Acevedo y Dwight Pezzarossi para que Municipal remonte a Antigua en la final

¿Cómo se define la final en caso de empate en el global?

En la gran final la historia es distinta. Aquí ya no existe esa ventaja: no hay gol de visitante, no hay clasificación por tabla ni por siembra. Si Municipal consigue empatar la serie en el global ante Antigua GFC, el título no se resuelve por reglamento, sino estrictamente dentro del campo:

Primero cuenta la diferencia de goles en el global. Si el global queda empatado tras el partido de vuelta, se juega prórroga de 30 minutos (dos tiempos de 15’). Si en ese lapso uno de los dos equipos se adelanta en el marcador y termina arriba, será campeón. Si después del tiempo extra sigue la igualdad, el campeón se define en una tanda de penales.

En resumen: si Municipal logra igualar el global, no se coronará de inmediato; lo que hará será forzar un tiempo extra (y eventualmente penales) para intentar arrebatarle la corona al vigente campeón Antigua GFC.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Municipal vs. Antigua GFC por la final de vuelta del Apertura 2025?

Publicidad

Publicidad