“Fin de la novela”: se confirma el fichaje de un campeón con Alajuelense que dará mucho de qué hablar en Costa Rica

Después de varias idas y vueltas, este ex campeón de Alajuelense firmó con su nuevo club y generó mucha polémica en Costa Rica.

Por Pablo Rocca

Ex Alajuelense dirigirá a un club tico.
La larga espera llegó a su fin. Tras varios días de rumores, versiones encontradas y negociaciones silenciosas, un entrenador campeón con Liga Deportiva Alajuelense ya tiene nuevo club en el fútbol costarricense. La noticia sacude el mercado de banquillos y promete generar impacto inmediato en el Torneo Nacional.

¿Cuál es el entrenador ex Alajuelense que dirigirá otro club?

El cierre definitivo de la historia llegó por medio del periodista Kevin Jiménez, quien fue claro y directo al anunciar: Fin de la novela, Andrés Carevic acaba de rescindir con Cartaginés. Es el nuevo DT de Sporting por un año.

De esta manera, uno de los técnicos más reconocidos del país en los últimos años puso punto final a su etapa en el Club Sport Cartaginés y asumirá un nuevo desafío en Sporting FC, institución que apuesta fuerte por su perfil ganador.

Un técnico con sello de campeón

Carevic dejó una marca importante en Alajuelense, donde logró el título nacional y consolidó un equipo competitivo, con una identidad clara y resultados sostenidos. Su paso por la Liga lo posicionó como un técnico confiable, de carácter firme y con amplio conocimiento del medio local.

Andrés Carevic dirigirá al Sporting. (Foto: Kevin Jimenez)

Aunque su ciclo en Cartaginés fue breve y no alcanzó los objetivos planteados, su experiencia y palmarés lo mantienen como una figura de peso en el campeonato costarricense.

Sporting mueve el tablero

La llegada del estratega argentino representa un movimiento ambicioso por parte de Sporting FC, que busca dar un salto de calidad y meterse de lleno en la pelea con los clubes tradicionales. El vínculo será por un año, periodo en el que el nuevo entrenador intentará imprimir su idea y llevar al equipo a instancias decisivas.

