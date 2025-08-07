El sueño de Comunicaciones: revelan la verdad detrás del bombazo que podría cambiarlo todo en Guatemala

Comunicaciones sueña en grande. Según el rumor que surgió en los últimos días, la dirigencia podría encabezar un proyecto para tener un nuevo estadio. Esto hizo una verdadera explosión en Guatemala, y no solo entre sus propios aficionados.

El corrillo indica que Los Blancos comenzarían la construcción de un nuevo lugar para albergar sus presentaciones. El Estadio Cementos Progreso ya no serviría de localía para ellos, y por eso el cambio. Este contaría con instalaciones de élite.

Finalmente, las autoridades contaron la verdad sobre los dimes y diretes. Nada de lo que se conoce es para ocultar, por lo que prefirieron despejar todas y cada una de las dudas en directo. Pusieron sus rostros y dieron su palabra para la prensa.

Comunicaciones revela la verdad detrás del bombazo que podría cambiarlo todo

Erick Fión, gerente del Estadio Cementos Progreso, desmintió también la chance de que Los Blancos vayan a comprar dicho recinto. Así lo comunicaron dentro del programa Infinito Blanco, donde pudieron conversar en off con este empresario.

“En ningún momento nos ha hablado Comunicaciones. Nuestra intención no es vender el estadio, no lo tenemos a la venta. Al contrario. Estamos ampliando las instalaciones del Cementos Progreso para el uso de todos los que quieran y puedan usarlo en su momento”, se explicó durante la última emisión vía Facebook.

Cristian Cáceres, presidente de Los Cremas, también cortó el rumor, pero dio su verdad del arreglo: “De momento no hay una información certera de eso, lo que si existe es una alianza institucional entre Comunicaciones y el Cementos Progreso“.