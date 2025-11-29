Municipal en vilo por Rudy Muñoz: filtran cuál es el equipo histórico de la MLS que buscaría ficharlo

Municipal se encuentra en vilo por el futuro de una de sus figuras. Se trata de Rudy Muñoz, quien tiene detrás suyo a un equipo histórico de la MLS. Nadie quiere perder a una figura de su estirpe, aunque por ahora parece imposible.

Los Rojos gozan de un gran momento en la Liga Nacional de Guatemala. Con 45 puntos en 21 partidos jugados, son los líderes del Torneo Apertura 2025. A falta de una jornada para la definición, ganaron cuatro de sus últimos cinco juegos.

Entre lesiones musculares y convocatorias con la Selección Nacional, el extremo de 20 años jugó solamente siete encuentros de los 21 posibles. Bajo la dirección técnica de Luis Fernando Tena, estuvo en las seis fechas de fase final de Eliminatorias Concacaf.

Municipal en vilo: Chicago Fire busca a Rudy Muñoz para llevárselo hacia la MLS

Según dio a conocer El Pelón GT, Rudy Muñoz estaría en la mira del Chicago Fire de la MLS. El equipo fue campeón de la liga en 1998, el primero en conseguirlo tras ascender. La información trascendió a través de su cuenta de Facebook, luego de que se diera aviso de que el futbolista era observado desde el exterior.

Municipal confirmó que, hasta no conocerse un interés real por Muñoz, no va a exponer al jugador a los riesgos del mercado. Es uno de sus máximos activos, y la dirigencia no está dispuesta a que cualquier club se lo lleve por escaso dinero.

Antonio De Jesús López sería otra de las figuras de Guatemala pretendidas por el máximo eslabón del fútbol de Estados Unidos. Lo buscarían desde Cincinnati. Por lo que se supo, el primer contacto fue fructífero y se dio directamente con Chucho.