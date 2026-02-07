Inter Bogotá ya conoce la verdad sobre la lesión de Dereck Moncada y se muestra la dura imagen de su pie

Dereck Moncada tuvo una gran noche con el Inter de Bogotá. El hondureño marcó un doblete en la victoria 1-2 sobre el Independiente Medellín.
Moncada ha mostrado su potencial en tan solo cinco partidos que ha disputado, ya que en esa cantidad de juegos lleva la misma cantidad de anotaciones (5).
El hondureño quedó como MVP del cotejo, pero no terminó los 90 minutos ya que salió lesionado tras un pisotón.
Moncada se lesionó y no se pudo recuperar, lo que obligó a que el entrenador lo sacara para darle ingreso al mediocampista Rubén Manjarrés.
Inter Bogotá ya conoce el alcance de su lesión
Desde Colombia indican que no es nada grave, simplemente el pisotón, por lo que esperan que en los próximos días la inflamación baje y así pueda entrenar con normalidad.
El siguiente partido del Inter Bogotá es contra Deportivo Cali y está programado para las 7:30 de la noche del miércoles 11 de febrero.
Dereck lleva cinco goles anotados y por ahora es el mejor legionario del momento. El ex Olimpia tuvo razón de irse de Honduras gratis. En Necaxa también esperan que siga así, ya que son dueños de su ficha.
Así quedó el pie de Dereck Moncada tras el pisotón.