Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Inter Bogotá ya conoce la verdad sobre la lesión de Dereck Moncada y se muestra la dura imagen de su pie

Dereck Moncada, a pesar de ser el MVP del partido, no pudo terminar su gran noche con el Inter Bogotá donde marcó doblete.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Dereck Moncada no alcanzó a terminar el partido del Inter de Bogotá.
Dereck Moncada no alcanzó a terminar el partido del Inter de Bogotá.

Dereck Moncada tuvo una gran noche con el Inter de Bogotá. El hondureño marcó un doblete en la victoria 1-2 sobre el Independiente Medellín.

Moncada ha mostrado su potencial en tan solo cinco partidos que ha disputado, ya que en esa cantidad de juegos lleva la misma cantidad de anotaciones (5).

Dereck Moncada tiene agitada a toda Honduras con lo que hace en Colombia y envía este mensaje a Carlos Pavón

ver también

Dereck Moncada tiene agitada a toda Honduras con lo que hace en Colombia y envía este mensaje a Carlos Pavón

El hondureño quedó como MVP del cotejo, pero no terminó los 90 minutos ya que salió lesionado tras un pisotón.

Moncada se lesionó y no se pudo recuperar, lo que obligó a que el entrenador lo sacara para darle ingreso al mediocampista Rubén Manjarrés.

Inter Bogotá ya conoce el alcance de su lesión

Desde Colombia indican que no es nada grave, simplemente el pisotón, por lo que esperan que en los próximos días la inflamación baje y así pueda entrenar con normalidad.

El siguiente partido del Inter Bogotá es contra Deportivo Cali y está programado para las 7:30 de la noche del miércoles 11 de febrero.

Publicidad
“Jugar con Messi”: tiene raíces centroamericanas, fichó por el Inter Miami y se confiesa

ver también

“Jugar con Messi”: tiene raíces centroamericanas, fichó por el Inter Miami y se confiesa

Dereck lleva cinco goles anotados y por ahora es el mejor legionario del momento. El ex Olimpia tuvo razón de irse de Honduras gratis. En Necaxa también esperan que siga así, ya que son dueños de su ficha.

Así quedó el pie de Dereck Moncada tras el pisotón.

Así quedó el pie de Dereck Moncada tras el pisotón.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Honduras obtiene la reacción más esperada de Dereck Moncada y revela quién es su referente
Honduras

Honduras obtiene la reacción más esperada de Dereck Moncada y revela quién es su referente

Dereck Moncada tiene agitada a toda Honduras y envía este mensaje a Carlos Pavón
Honduras

Dereck Moncada tiene agitada a toda Honduras y envía este mensaje a Carlos Pavón

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica
Costa Rica

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica

En Saprissa se pronuncian sobre el futuro de Aikel Pennant
Deportivo Saprissa

En Saprissa se pronuncian sobre el futuro de Aikel Pennant

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo